onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eğitim-Sen Hakkında Soruşturma Başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eğitim-Sen Hakkında Soruşturma Başlattı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.03.2025 - 11:56 Son Güncelleme: 25.03.2025 - 12:42

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Eğitim-Sen hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu. 

Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama: “Cumhuriyet Başsavcılığımızca 24.03.2025 tarihinde Eğitim-Sen resmi sosyal medya hesabından ülkemizde yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunulması olayıyla ilgili olarak Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve ilgili sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında suç işlemeye alenen tahrik etme suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Eğitim-Sen resmi sosyal medya hesabından Türkiye'de yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik çağrıda bulunulduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Eğitim-Sen resmi sosyal medya hesabından Türkiye'de yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik çağrıda bulunulduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 24 Mart tarihinde, Eğitim-Sen resmi sosyal medya hesabından Türkiye'de yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunulduğu tespit edildi.

Başsavcılıkça konuya ilişkin Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve ilgili sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında 'suç işlemeye alenen tahrik etme' suçundan re’sen soruşturma başlatıldı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
18
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın