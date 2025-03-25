İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eğitim-Sen Hakkında Soruşturma Başlattı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eğitim-Sen Hakkında Soruşturma Başlattı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Eğitim-Sen hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama: “Cumhuriyet Başsavcılığımızca 24.03.2025 tarihinde Eğitim-Sen resmi sosyal medya hesabından ülkemizde yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunulması olayıyla ilgili olarak Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve ilgili sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında suç işlemeye alenen tahrik etme suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır.”
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Eğitim-Sen resmi sosyal medya hesabından Türkiye'de yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik çağrıda bulunulduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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