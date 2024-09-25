Francis Ford Coppola'nın Son Yapımı 'Megalopolis'e İlham Veren Birbirinden Şahane Filmler
Francis Ford Coppola'nın Son Yapımı 'Megalopolis'e İlham Veren Birbirinden Şahane Filmler
Francis Ford Coppola'nın yazdığı, yönettiği, yapımcılığını üstlendiği; kısacası her şeyini ortaya koyduğu 'Megalopolis' filmi 27 Eylül'de vizyona giriyor. Çok uzun yıllardır bu filmi çekmek istediğini söyleyen Coppola Letterboxd hesabında 'Megalopolis'e ilham veren 19 filmi sıralamış. Biz de bu epik ve bilim kurgu filmine ilham veren filmleri sizler için listeledik. İyi seyirler dileriz.
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1. Things to Come (1936)
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2. Cabiria (1914)
3. Beauty and the Beast (1946)
4. Eyes Wide Shut (1999)
5. Raise the Red Lantern (1991)
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6. Citizen Kane (1941)
7. Caesar and Cleopatra (1945)
8. The Invisible Man (1933)
9. The Fountainhead (1949)
10. The Best Years of Our Lives (1946)
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11. The Manchurian Candidate (1962)
12. Spartacus (1960)
13. The Red Shoes (1948)
14. Persona (1966)
15. Pygmalion (1938)
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16. Ben-Hur (1959)
17. The Hudsucker Proxy (1994)
18. One-Eyed Jacks (1961)
19. Chungking Express (1994)
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