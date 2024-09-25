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Francis Ford Coppola'nın Son Yapımı 'Megalopolis'e İlham Veren Birbirinden Şahane Filmler

Francis Ford Coppola'nın Son Yapımı 'Megalopolis'e İlham Veren Birbirinden Şahane Filmler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
25.09.2024 - 16:05

Francis Ford Coppola'nın yazdığı, yönettiği, yapımcılığını üstlendiği; kısacası her şeyini ortaya koyduğu 'Megalopolis' filmi 27 Eylül'de vizyona giriyor. Çok uzun yıllardır bu filmi çekmek istediğini söyleyen Coppola Letterboxd hesabında 'Megalopolis'e ilham veren 19 filmi sıralamış. Biz de bu epik ve bilim kurgu filmine ilham veren filmleri sizler için listeledik. İyi seyirler dileriz.

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1. Things to Come (1936)

1. Things to Come (1936)

IMDb: 6.6

Bir asrın hikayesi bu filmde, on yıllar süren savaş veba ve anarşi bırakır. Ardından akılcı bir devlet medeniyeti yeniden inşa eder ve uzay yolculuğuna girişir.

Yönetmen: William Cameron Menzies

Oyuncular: Raymond Massey, Edward Chapman, Ralph Richardson

2. Cabiria (1914)

2. Cabiria (1914)

IMDb: 7.1

Cabiria, evi bir yanardağ tarafından yok edildiğinde Romalı bir çocuktur. Kartaca'da bir tapınakta kurban edilmek üzere satılır ve Romalı bir casus olan Fulvio tarafından kurtarılır. Ancak tehlike pusudadır ve Roma ile Kartaca arasındaki nefret yalnızca savaşa yol açabilir.

Yönetmen: Giovanni Pastrone

Oyuncular: Italia Almirante-Manzini, Lidia Quaranta, Bartolomeo Pagano

3. Beauty and the Beast (1946)

3. Beauty and the Beast (1946)

IMDb: 7.9

Güzel bir genç kadın, kendisiyle evlenmek isteyen gizemli bir canavarın esiri olarak babasının yerini alır.

Yönetmenler: Jean Cocteau, René Clément

Oyuncular: Jean Marais, Josette Day, Mila Parély

4. Eyes Wide Shut (1999)

4. Eyes Wide Shut (1999)

IMDb: 7.5

Manhattanlı bir doktor, karısının tatmin edilmemiş özlemini itiraf etmesinin ardından tuhaf, gece boyunca süren bir yolculuğa çıkar.

Yönetmen: Stanley Kubrick

Oyuncular: Tom Cruise, Nicole Kidman, Todd Field

5. Raise the Red Lantern (1991)

5. Raise the Red Lantern (1991)

IMDb: 8.1

1920'lerde Çin'de babasının ölümünden sonra Songlian, zengin Usta Chen ile evlenmek zorunda kalır. Zaten üç karısı olan ve her biri ayrı bir evde yaşayan Songlian'ın ilgisi ve elde edilen ayrıcalıklar için şiddetli bir rekabet vardır.

Yönetmen: Yimou Zhang

Oyuncular: Gong Li, Jingwu Ma, Saifei He

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6. Citizen Kane (1941)

6. Citizen Kane (1941)

IMDb: 8.3

Yayıncılık devi Charles Foster Kane'in ölümünün ardından, muhabirler onun son sözünün anlamını ortaya çıkarmak için çabalıyor: 'Rosebud.'

Yönetmen: Orson Welles

Oyuncular: Orson Welles, Joseph Cotten, Dorothy Comingore

7. Caesar and Cleopatra (1945)

7. Caesar and Cleopatra (1945)

IMDb: 6.2

Roma İç Savaşı'nın zirvesinde, genç Kleopatra orta yaşlı Julius Caesar'la tanışır ve Caesar ona Mısır'ı nasıl yöneteceğini öğretir.

Yönetmen: Gabriel Pascal

Oyuncular: Claude Rains, Vivien Leigh, Stewart Granger

8. The Invisible Man (1933)

8. The Invisible Man (1933)

IMDb: 7.6

Bir bilim adamı görünmez olmanın bir yolunu bulur, ancak bunu yaparken katilce hislerle delirme noktasına gelir.

Yönetmen: James Whale

Oyuncular: Claude Rains, Gloria Stuart, William Harrigan

9. The Fountainhead (1949)

9. The Fountainhead (1949)

IMDb: 7

Vizyon sahibi bir mimar, popüler standartlara uymak için kişisel, profesyonel ve ekonomik baskılara rağmen bütünlüğünü ve bireyselliğini korumak için mücadele eder.

Yönetmen: King Vidor

Oyuncular: Gary Cooper, Patricia Neal, Raymond Massey

10. The Best Years of Our Lives (1946)

10. The Best Years of Our Lives (1946)

IMDb: 8.1

İkisi travmatize olmuş veya engelli üç II. Dünya Savaşı gazisi, Amerikan orta batısına döndüklerinde kendilerinin ve ailelerinin onarılamaz şekilde değiştiğini keşfederler.

Yönetmen: William Wyler

Oyuncular: Myrna Loy, Dana Andrews, Fredric March

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11. The Manchurian Candidate (1962)

11. The Manchurian Candidate (1962)

IMDb: 7.9

Kore Savaşı'nda bir Amerikan savaş esiri, uluslararası bir komünist komplo için bilmeden suikastçı olarak beyni yıkanır.

Yönetmen: John Frankenheimer

Oyuncular: Frank Sinatra, Laurence Harvey, Janet Leigh

12. Spartacus (1960)

12. Spartacus (1960)

IMDb: 7.9

Köle Spartacus, bir gladyatör olarak acımasız bir eğitimden sağ kurtulur ve hırslı Crassus ayaklanmayı bastırarak güç kazanmaya çalışırken, çökmekte olan Roma Cumhuriyeti'ne karşı şiddetli bir isyanı yönetir.

Yönetmenler: Stanley Kubrick, Anthony Mann

Oyuncular: Kirk Douglas, Laurence Olivier, Jean Simmons

13. The Red Shoes (1948)

13. The Red Shoes (1948)

IMDb: 8.1

Genç bir bale dansçısı, sevdiği adam ile prima balerin olma isteği arasında kalmıştır.

Yönetmenler: Michael Powell, Emeric Pressburger

Oyuncular: Anton Walbrook, Marius Goring, Moira Shearer

14. Persona (1966)

14. Persona (1966)

IMDb: 8.1

Bir hemşire dilsiz bir aktrisin sorumluluğunu üstlenir ve karakterlerinin birbirine karıştığını görür.

Yönetmen: Ingmar Bergman

Oyuncular: Bibi Andersson, Liv Ullmann, Margaretha Krook

15. Pygmalion (1938)

15. Pygmalion (1938)

IMDb: 7.7

Bir fonetik ve diksiyon uzmanı, bir çiçekçi kızına düzgün İngilizce konuşmayı ve yüksek sosyetede bir hanımefendi gibi görünmeyi öğretebileceğine dair bahse girer.

Yönetmenler: Anthony Asquith, Leslie Howard

Oyuncular: Leslie Howard, Wendy Hiller, Wilfrid Lawson

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16. Ben-Hur (1959)

16. Ben-Hur (1959)

IMDb: 8.1

Yahudi bir prens, 1. yüzyılda Kudüs'te bir Romalı arkadaşı tarafından ihanete uğrar ve köleliğe gönderilir, ancak özgürlüğünü yeniden kazanması ve intikam almak için geri dönmesi uzun sürmez.

Yönetmen: William Wyler

Oyuncular: Charlton Heston, Jack Hawkins, Stephen Boyd

17. The Hudsucker Proxy (1994)

17. The Hudsucker Proxy (1994)

IMDb: 7.2

Saf bir işletme mezunu, bir hisse senedi dolandırıcılığının parçası olarak bir üretim şirketinin başkanı olarak atanır.

Yönetmenler: Joel Coen, Ethan Coen

Oyuncular: Tim Robbins, Paul Newman, Jennifer Jason Leigh

18. One-Eyed Jacks (1961)

18. One-Eyed Jacks (1961)

IMDb: 7.1

Meksika'da bir bankayı soyduktan sonra, Dad Longworth ganimetle birlikte kaçar ve ortağı Rio'nun Rurales tarafından yakalanmasını sağlar. Rio hapisten kaçar ancak Dad'in üvey kızı Louise'i sevmek ve intikam almak konusundaki çelişkili arzularıyla mücadele eder.

Yönetmenler: Marlon Brando, Stanley Kubrick

Oyuncular: Marlon Brando, Karl Malden, Pina Pellicer

19. Chungking Express (1994)

19. Chungking Express (1994)

IMDb: 8

İki melankolik Hong Kong polisi aşık olur: biri gizemli bir yeraltı kadın figürüne, diğeri ise sık sık gittiği bir gece restoranındaki güzel ve uhrevi bir garsona.

Yönetmen: Kar-Wai Wong

Oyuncular: Brigitte Lin, Takeshi Kaneshiro, Tony Leung Chiu-wai

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