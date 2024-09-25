Francis Ford Coppola'nın Son Yapımı 'Megalopolis'e İlham Veren Birbirinden Şahane Filmler

IMDb: 7.1

Cabiria, evi bir yanardağ tarafından yok edildiğinde Romalı bir çocuktur. Kartaca'da bir tapınakta kurban edilmek üzere satılır ve Romalı bir casus olan Fulvio tarafından kurtarılır. Ancak tehlike pusudadır ve Roma ile Kartaca arasındaki nefret yalnızca savaşa yol açabilir.

Yönetmen: Giovanni Pastrone

Oyuncular: Italia Almirante-Manzini, Lidia Quaranta, Bartolomeo Pagano