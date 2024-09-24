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Macera mı Arıyorsunuz? IMDb'ye Göre Heyecan Verici Hikayeleriyle Son Zamanların En Popüler Macera Filmleri

Macera mı Arıyorsunuz? IMDb'ye Göre Heyecan Verici Hikayeleriyle Son Zamanların En Popüler Macera Filmleri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
24.09.2024 - 14:24

Merhabalar. Macera filmleri hiç bitmeyen aksiyonu ve insanı şaşırtan hikayeleriyle herkesin sevdiği bir tür olarak biliniyor. Biz de bu içerikte son zamanların en popüler macera filmlerini izlemeniz için bir araya getirdik. Sakın bu macerayı kaçırmayın. İyi seyirler dileriz.

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1. Independence Day (1996)

1. Independence Day (1996)

IMDb: 7

Uzaylılar geliyordur ve amaçları Dünya'yı istila edip yok etmektir. Üstün teknolojiyle savaşan insanlığın en iyi silahı ise hayatta kalma isteğidir.

Yönetmen: Roland Emmerich

Oyuncular: Will Smith, Bill Pullman, Jeff Goldblum

2. Prometheus (2012)

2. Prometheus (2012)

IMDb: 7

İnsanlığın kökenine dair ipuçlarını takip eden bir ekip, uzak bir ayda bir yapı bulur, ancak kısa sürede yalnız olmadıklarını fark ederler.

Yönetmen: Ridley Scott

Oyuncular: Noomi Rapace, Logan Marshall-Green, Michael Fassbender

3. Inglourious Basterds (2009)

3. Inglourious Basterds (2009)

IMDb: 8.4

II. Dünya Savaşı sırasında Nazi işgali altındaki Fransa'da, bir grup Yahudi ABD askerinin Nazi liderlerini öldürme planı, bir tiyatro sahibinin aynı şey için intikamcı planlarıyla çakışır.

Yönetmen: Quentin Tarantino

Oyuncular: Brad Pitt, Diane Kruger, Eli Roth

4. Stand by Me (1986)

4. Stand by Me (1986)

IMDb: 8.1

Film, bir yazarın kayıp bir çocuğun cesedini bulmak için arkadaşlarıyla birlikte yaptığı çocukluk yolculuğunu anlatıyor.

Yönetmen: Rob Reiner

Oyuncular: Wil Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman

5. Everything Everywhere All at Once (2022)

5. Everything Everywhere All at Once (2022)

IMDb: 7.8

Orta yaşlı bir Çinli göçmen, diğer evrenleri keşfederek ve yaşayabileceği hayatlarla bağlantı kurarak varoluşu tek başına kurtarabileceği çılgın bir maceraya sürüklenir.

Yönetmenler: Daniel Kwan, Daniel Scheinert

Oyuncular: Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Jamie Lee Curtis

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6. Transformers One (2024)

6. Transformers One (2024)

IMDb: 7.9

Film, yeminli düşmanlar olarak bilinen, ancak bir zamanlar Cybertron'un kaderini sonsuza dek değiştiren kardeşler gibi birbirine bağlı arkadaşlar olan Optimus Prime ve Megatron'un anlatılmamış köken hikayesini konu alıyor.

Yönetmen: Josh Cooley

Oyuncular: Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry, Scarlett Johansson

7. Deliverance (1972)

7. Deliverance (1972)

IMDb: 7.7

Cahulawassee Nehri'ni baraj yapılıp göle dönüştürülmeden önce görmeyi amaçlayan açık hava tutkunu Lewis Medlock, arkadaşlarını tehlikeli Amerikan kırsalında asla unutamayacakları bir kano gezisine çıkarır.

Yönetmen: John Boorman

Oyuncular: Jon Voight, Burt Reynolds, Ned Beatty

8. Almost Famous (2000)

8. Almost Famous (2000)

IMDb: 7.9

1970'lerin başında liseli bir çocuğa, konser turnesinde onlara eşlik eden yükselen bir rock grubu hakkında Rolling Stone dergisi için bir hikaye yazma şansı verilir.

Yönetmen: Cameron Crowe

Oyuncular: Billy Crudup, Patrick Fugit, Kate Hudson

9. Jumanji (1995)

9. Jumanji (1995)

IMDb: 7.1

İki çocuk büyülü bir masa oyunu bulup oynadığında, onlarca yıldır içinde sıkışmış bir adamı serbest bırakırlar. Ve yalnızca oyunu bitirerek durdurulabilecek bir dizi tehlikeyle karşı karşıya kalırlar.

Yönetmen: Joe Johnston

Oyuncular: Robin Williams, Kirsten Dunst, Bonnie Hunt

10. Free Guy (2021)

10. Free Guy (2021)

IMDb: 7.1

Bir banka memuru olan Guy, kana susamış bir video oyununda oyuncu olmayan bir karakter olduğunu öğrendiğinde, hikayenin kahramanı olur ve dünyayı kurtarma sorumluluğunu üstlenir.

Yönetmen: Shawn Levy

Oyuncular: Ryan Reynolds, Jodie Comer, Taika Waititi

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