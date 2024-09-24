Macera mı Arıyorsunuz? IMDb'ye Göre Heyecan Verici Hikayeleriyle Son Zamanların En Popüler Macera Filmleri
Macera mı Arıyorsunuz? IMDb'ye Göre Heyecan Verici Hikayeleriyle Son Zamanların En Popüler Macera Filmleri
Merhabalar. Macera filmleri hiç bitmeyen aksiyonu ve insanı şaşırtan hikayeleriyle herkesin sevdiği bir tür olarak biliniyor. Biz de bu içerikte son zamanların en popüler macera filmlerini izlemeniz için bir araya getirdik. Sakın bu macerayı kaçırmayın. İyi seyirler dileriz.
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1. Independence Day (1996)
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2. Prometheus (2012)
3. Inglourious Basterds (2009)
4. Stand by Me (1986)
5. Everything Everywhere All at Once (2022)
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6. Transformers One (2024)
7. Deliverance (1972)
8. Almost Famous (2000)
9. Jumanji (1995)
10. Free Guy (2021)
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