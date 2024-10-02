Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Gerilimden Tutun da Komediye Kadar Netflix'te İzleyebileceğiniz Birbirinden Harika Güney Kore Dizileri

Gerilimden Tutun da Komediye Kadar Netflix'te İzleyebileceğiniz Birbirinden Harika Güney Kore Dizileri

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
02.10.2024 - 17:03

Merhabalar. Güney Kore dizi dünyasında gerilimden tutun da komediye kadar birbirinden dikkat çekici yapımlar var. Bu içerikte Netflix'te izleyebileceğiniz birbirinden harika dizileri sizler için derledik. Ve hepsinin IMDb puanı da epey yüksek! İyi seyirler dileriz.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Love Next Door (2024)

1. Love Next Door (2024)

IMDb: 8.2

Ünlü genç mimar Choi Seung-hyo 'In' adlı bir atölyeyi yönetiyordur. Çocukluk arkadaşı Bae Seok-ryu, kurumsal işinden ayrıldıktan sonra hayatına geri döner ve tuhaf çocukluk bağlarından unutmayı tercih ettiği anıları yeniden canlandırır.

Oyuncular: Jung Hae-in, Jung So-min, Kim Ji-eun

2. Gyeongseong Creature (2023 - )

2. Gyeongseong Creature (2023 - )

IMDb: 7.3

Kore'deki Japon yönetimi sırasında Gyeongseong'da, iki genç insan, açgözlülükten doğan garip bir yaratıkla karşılaşır. Ve hayatta kalmak için ona karşı bir savaş başlatır.

Oyuncular: Park Seo-joon, Han So-hee, Ahn Ji-ho

3. Young Lady and Gentleman (2021–2022)

3. Young Lady and Gentleman (2021–2022)

IMDb: 6.4

Lee Young Kook, Park Dan Dan'ı öğretmen olarak işe alır. Ancak aradaki yaş farkına rağmen çekiciliği ve olumlu tutumu karşısındakine çok çekici gelir.

Oyuncular: Ji Hyun-woo, Lee Se-Hee, Kang Eun-tak

4. Vincenzo (2021)

4. Vincenzo (2021)

IMDb: 8.4

Koreli-İtalyan bir mafya avukatı, memleketine bir ziyaret yapar. Bu sırada rakipsiz bir holdinge kendi ilacının tadından baktırır ve ona bir miktar da adalet sunar.

Oyuncular: Song Joong-ki, Jeon Yeo-been, Taecyeon

5. Squid Game (2021–2025)

5. Squid Game (2021–2025)

IMDb: 8

Nakit sıkıntısı çeken yüzlerce insan, çocuk oyunlarında yarışmak için garip bir daveti kabul ederler. İçerideki ödül ise oldukça caziptir. Bu oyun, 45,6 milyar wonluk devasa bir paranın söz konusu olduğu bir hayatta kalma oyunudur.

Oyuncular: Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Nandito Hidayattullah Putra

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Strong Girl Bong-soon (2017)

6. Strong Girl Bong-soon (2017)

IMDb: 8.2

Do Bong-soon, güce sahip kadınların uzun soyundan gelen insanüstü güçle doğmuş bir kadındır. Bir oyun şirketi ainsoft'un CEO'su olan Ahn Min Hyuk, bir gün onun gücüne tanık olur ve kişisel koruması olarak işe alır.

Oyuncular: Park Bo-young, Park Hyung-sik, Ji Soo

7. The Silent Sea (2021)

7. The Silent Sea (2021)

IMDb: 6.9

Ay'daki tehlikeli bir 24 saatlik görev sırasında uzay kaşifleri, gizli sırlarla dolu terk edilmiş bir araştırma tesisinden örneklar almak için büyük mücadele verir.

Oyuncular: Bae Doona, Gong Yoo, Lee Joon

8. Mask Girl (2023 - )

8. Mask Girl (2023 - )

IMDb: 7.3

Görünüşü konusunda kafası bi' hayli karışık olan bir ofis çalışanı, geceleri maskeli bir internet kişiliğine dönüşerek yaşar. Ta ki başına talihsiz olaylar gelene kadar...

Oyuncular: Ren Hanami, Elaine Wang, Lorna Duyn

9. Doona! (2023 - )

9. Doona! (2023 - )

IMDb: 7.1

Bu romantik dizi, birinci sınıf bir üniversite öğrencisiyle bir kadın pop idolü arasındaki romantik ilişkiyi konu alıyor.

Oyuncular: Bae Suzy, Yang Se-jong, Harrison Xu

10. The Frog (2024)

10. The Frog (2024)

IMDb: 6.8

Dram ve gerilim türündeki bu dizi, bir adamın hayatının otele gelen gizelmli bir kadın yüzünden tamamen değişmesini konu alıyor.

Oyuncular: Go Min-si, Lee Jeong-eun, Yoon Kyesang

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın