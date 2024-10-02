Gerilimden Tutun da Komediye Kadar Netflix'te İzleyebileceğiniz Birbirinden Harika Güney Kore Dizileri
Gerilimden Tutun da Komediye Kadar Netflix'te İzleyebileceğiniz Birbirinden Harika Güney Kore Dizileri
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1. Love Next Door (2024)
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2. Gyeongseong Creature (2023 - )
3. Young Lady and Gentleman (2021–2022)
4. Vincenzo (2021)
5. Squid Game (2021–2025)
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6. Strong Girl Bong-soon (2017)
7. The Silent Sea (2021)
8. Mask Girl (2023 - )
9. Doona! (2023 - )
10. The Frog (2024)
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