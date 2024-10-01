Animasyon Filmi 'The Wild Robot'u Severek İzleyenlere Birbirinden Eğlenceli ve Hareketli Film Önerileri
Animasyon Filmi 'The Wild Robot'u Severek İzleyenlere Birbirinden Eğlenceli ve Hareketli Film Önerileri
Roz adındaki zeki bir robot bir gemi kazasından sonra ıssız bir adada mahsur kalır. Zorlu ortamda hayatta kalmak için Roz, adanın hayvanlarıyla bağ kurar ve yetim bir kaz yavrusuna bakar. 'The Wild Robot'un hikayesi bu... 2024 yılının en iyi animasyon filmlerinden biri olarak nitelendirilen yapım şu sıralar çok izleniyor. Ben de bu içerikte 'The Wild Robot'u beğenenlere özel bir film listesi hazırladım. İyi seyirler dilerim.
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1. My Life as a Teenage Robot: Escape from Cluster Prime (2005)
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2. Kensuke's Kingdom (2023)
3. Ron's Gone Wrong (2021)
4. The Magician's Elephant (2023)
5. Terra Willy (2019)
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6. WALL·E (2008)
7. The Wild Life (2016)
8. Tobot Movie: Attack of Robot Force (2017)
9. Beyond Beyond (2014)
10. Despicable Me 4 (2024)
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