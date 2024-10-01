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Animasyon Filmi 'The Wild Robot'u Severek İzleyenlere Birbirinden Eğlenceli ve Hareketli Film Önerileri

Animasyon Filmi 'The Wild Robot'u Severek İzleyenlere Birbirinden Eğlenceli ve Hareketli Film Önerileri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
01.10.2024 - 16:19

Roz adındaki zeki bir robot bir gemi kazasından sonra ıssız bir adada mahsur kalır. Zorlu ortamda hayatta kalmak için Roz, adanın hayvanlarıyla bağ kurar ve yetim bir kaz yavrusuna bakar. 'The Wild Robot'un hikayesi bu... 2024 yılının en iyi animasyon filmlerinden biri olarak nitelendirilen yapım şu sıralar çok izleniyor. Ben de bu içerikte 'The Wild Robot'u beğenenlere özel bir film listesi hazırladım. İyi seyirler dilerim.

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1. My Life as a Teenage Robot: Escape from Cluster Prime (2005)

1. My Life as a Teenage Robot: Escape from Cluster Prime (2005)

IMDb: 7.7

Frederator Studios tarafından Nickelodeon'da üretilen bir saatlik animasyon filmi olan bu yapım, My Life as a Teenage Robot'un karakterlerini konu alıyor.

Yönetmenler: Rob Renzetti, Chris Savino

Seslendirenler: Janice Kawaye, Chad Doreck, Candi Milo

2. Kensuke's Kingdom (2023)

2. Kensuke's Kingdom (2023)

IMDb: 7.3

Uzak bir adada gemi kazası geçiren genç Michael, tek başına hayata uyum sağlamak zorundadır. Zamanla bu dünyanın hem hayal edilemez tehlikelere hem de güzelliklere ev sahipliği yaptığını öğrenerek başka bir şey keşfeder.

Yönetmenler: Neil Boyle, Kirk Hendry

Seslendirenler: Cillian Murphy, Raffey Cassidy, Sally Hawkins

3. Ron's Gone Wrong (2021)

3. Ron's Gone Wrong (2021)

IMDb: 7.1

Film, garip bir ortaokul öğrencisi olan Barney ile yürüyen ve konuşan bir dijital cihaz olan Ron'un hikayesini konu alıyor. Ron'un sosyal medya çağının arka planında yaşadığı arızalar, onları gerçek dostluğu öğrenme yolculuğuna çıkarıyor.

Yönetmenler: Sarah Smith, Jean-Philippe Vine, Octavio E. Rodriguez

Seslendirenler: Jack Dylan Grazer, Zach Galifianakis, Ed Helms

4. The Magician's Elephant (2023)

4. The Magician's Elephant (2023)

IMDb: 6.5

Yetim bir çocuğa bir falcı tarafından bir filin kayıp kız kardeşini bulmasına yardım edeceği söylenir. Çocuk bu bilgiden sonra benzersiz bir maceraya çıkar.

Yönetmen: Wendy Rogers

Seslendirenler: Noah Jupe, Mandy Patinkin, Brian Tyree Henry

5. Terra Willy (2019)

5. Terra Willy (2019)

IMDb: 6.6

Gemilerinin yok edilmesinin ardından Willy, ebeveynlerinden ayrılır. Vahşi ve keşfedilmemiş bir gezegene iner ve bir hayatta kalma robotu olan Buck'ın yardımıyla bir kurtarma görevi gelene kadar dayanmak zorunda kalır.

Yönetmen: Eric Tosti

Seslendirenler: Landen Beattie, Jason Anthony, Edouard Baer

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6. WALL·E (2008)

6. WALL·E (2008)

IMDb: 8.4

Atıklarla kaplı bir Dünya'yı temizlemekten sorumlu bir robot, başka bir robotla tanışır ve ona aşık olur. Birlikte, insanlığın kaderini değiştirecek bir yolculuğa çıkarlar.

Yönetmen: Andrew Stanton

Seslendirenler: Ben Burtt, Elissa Knight, Jeff Garlin

7. The Wild Life (2016)

7. The Wild Life (2016)

IMDb: 5.3

Film, cesaretli bir papağan olan Robinson Crusoe'nun tropikal bir adada mahsur kalmasının hikayesini anlatıyor.

Yönetmenler: Vincent Kesteloot, Mimi Maynard

Seslendirenler: Matthias Schweighöfer, Kaya Yanar, Ilka Bessin

8. Tobot Movie: Attack of Robot Force (2017)

8. Tobot Movie: Attack of Robot Force (2017)

IMDb: 8.8

Doktor Franklin ve iki oğlu Ryan ve Kory tatilleri için Jeju Adası'na giderler. Bir robot ordusu Jeju Adası'na gelip insanlara saldırmaya başladığında onları durdurma görevi Tobotlara kalır.

Yönetmenler: Dongwoo Ko, Dahl Lee

9. Beyond Beyond (2014)

9. Beyond Beyond (2014)

IMDb: 6

Babası gemileri için erzak toplamak için uzaktayken denizci tavşan Johan, uzun zamandır kayıp olan annesiyle ilgili bir telefon alır ve bir maceraya atılmaya karar verir.

Yönetmen: Esben Toft Jacobsen

Seslendirenler: Gustaf Hammarsten, Lennart Jähkel, Sissela Kyle

10. Despicable Me 4 (2024)

10. Despicable Me 4 (2024)

IMDb: 6.2

Gru, Lucy, Margo, Edith ve Agnes, babasına eziyet etmeye niyetli Gru Jr. adlı yeni bir üyeyi aileye kabul ederler. Gru, Maxime Le Mal ve kız arkadaşı Valentina'da yeni bir düşmanla karşı karşıya kalır ve aile kaçmak zorunda kalır.

Yönetmenler: Chris Renaud, Patrick Delage

Seslendirenler: Steve Carell, Kristen Wiig, Pierre Coffin

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