'Joker'den Tutun da 'Inside Out'a Kadar IMDb'ye Göre Son Zamanların En Çok İzlenen Filmleri
'Joker'den Tutun da 'Inside Out'a Kadar IMDb'ye Göre Son Zamanların En Çok İzlenen Filmleri
Merhabalar. Bu içerikte hepsi 2024 yılına ait, bazıları çok bazıları az puanlı birbirinden popüler filmleri sizler için sıraladık. Tabii IMDb'ye göre... Bakalım sizler hangilerini izlediniz?
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1. Joker: Folie à Deux
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2. The Substance
3. Megalopolis
4. Wolfs
5. Deadpool & Wolverine
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6. Salem's Lot
7. Speak No Evil
8. The Wild Robot
9. Beetlejuice Beetlejuice
10. Inside Out 2
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