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'Joker'den Tutun da 'Inside Out'a Kadar IMDb'ye Göre Son Zamanların En Çok İzlenen Filmleri

'Joker'den Tutun da 'Inside Out'a Kadar IMDb'ye Göre Son Zamanların En Çok İzlenen Filmleri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
09.10.2024 - 20:01

Merhabalar. Bu içerikte hepsi 2024 yılına ait, bazıları çok bazıları az puanlı birbirinden popüler filmleri sizler için sıraladık. Tabii IMDb'ye göre... Bakalım sizler hangilerini izlediniz?

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1. Joker: Folie à Deux

1. Joker: Folie à Deux

IMDb: 5.3

Çift kimliğiyle mücadele eden başarısız komedyen Arthur Fleck, Arkham Eyalet Hastanesi'nde tutukluyken hayatının aşkı Harley Quinn ile tanışır.

Yönetmen: Todd Phillips

Oyuncular: Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Brendan Gleeson

2. The Substance

2. The Substance

IMDb: 7.9

Güzelliği solan bir ünlü, karaborsadan bir uyuşturucu alır: Geçici olarak kendisinin daha genç ve daha iyi bir versiyonunu yaratan hücre çoğaltıcı bir madde.

Yönetmen: Coralie Fargeat

Oyuncular: Demi Moore, Dennis Quaid, Margaret Qualley

3. Megalopolis

3. Megalopolis

IMDb: 5

Yeni Roma şehri, ütopik bir geleceğin lehine olan parlak sanatçı Cesar Catilina ile açgözlü belediye başkanı Franklyn Cicero arasındaki düelloyla karşı karşıyadır. Aralarında ise sadakati babası ve sevgilisi arasında bölünmüş olan Julia Cicero vardır.

Yönetmen: Francis Ford Coppola

Oyuncular: Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel

4. Wolfs

4. Wolfs

IMDb: 6.5

İki rakip tamirci, ikisi de New Yorklu önemli bir yetkilinin yanlış adımını örtbas etmek için çağrıldıklarında yolları kesişir. İşi bitirmek için ise önemsiz şikayetlerini ve egolarını bir kenara bırakmak zorunda kalacaklardır.

Yönetmen: Jon Watts

Oyuncular: George Clooney, Brad Pitt, Amy Ryan

5. Deadpool & Wolverine

5. Deadpool & Wolverine

IMDb: 7.8

Deadpool'a Marvel Sinematik Evreni'nde Zaman Varyansı Otoritesi tarafından bir yer teklif edilir, ancak bunun yerine evrenini yok olmaktan kurtarmak için Wolverine'in bir çeşidini işe alır.

Yönetmen: Shawn Levy

Oyuncular: Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin

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6. Salem's Lot

6. Salem's Lot

IMDb: 5.7

Bir sonraki kitabı için ilham arayışında olan bir yazar, memleketi Kudüs'ün Lot'una geri döner. Ancak kasaba halkının kana susamış bir vampir tarafından saldırıya uğradığını keşfeder.

Yönetmen: Gary Dauberman

Oyuncular: Lewis Pullman, Makenzie Leigh, Jordan Preston Carter

7. Speak No Evil

7. Speak No Evil

IMDb: 7

Bir aile, kırsalda ıssız bir evde tüm hafta sonunu geçirmeye davet edilir. Ancak hafta sonu ilerledikçe onları davet eden ailenin içinde karanlık bir taraf olduğunu fark ederler.

Yönetmen: James Watkins

Oyuncular: James McAvoy, Mackenzie Davis, Scoot McNairy

8. The Wild Robot

8. The Wild Robot

IMDb: 8.5

Roz adında zeki bir robot, bir gemi kazasından sonra ıssız bir adada mahsur kalır. Zorlu ortamda hayatta kalmak için Roz, adanın hayvanlarıyla bağ kurar ve yetim bir kaz yavrusuna bakar.

Yönetmen: Chris Sanders

Oyuncular: Lupita Nyong'o, Pedro Pascal, Kit Connor

9. Beetlejuice Beetlejuice

9. Beetlejuice Beetlejuice

IMDb: 7

Bir aile trajedisinin ardından, Deetz ailesinin üç nesli Winter River'daki evlerine döner. Hâlâ Beetlejuice tarafından rahatsız edilen Lydia'nın hayatı, genç kızı Astrid'in yanlışlıkla Öteki Dünya'ya açılan kapıyı açmasıyla altüst olur.

Yönetmen: Tim Burton

Oyuncular: Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O'Hara

10. Inside Out 2

10. Inside Out 2

IMDb: 7.6

9 yıl aradan sonra gelen bu film, Riley'nin ergenliğe girdiği ve bunun sonucunda yepyeni, daha karmaşık duygular deneyimlediği bir hikaye... Riley ergenlik yıllarına uyum sağlamaya çalışırken eski duyguları da değiştirilme olasılığına uyum sağlamaya çalışır.

Yönetmen: Kelsey Mann

Oyuncular: Amy Poehler, Maya Hawke, Kensington Tallman

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