'Joker'den Tutun da 'Inside Out'a Kadar IMDb'ye Göre Son Zamanların En Çok İzlenen Filmleri

IMDb: 7.9

Güzelliği solan bir ünlü, karaborsadan bir uyuşturucu alır: Geçici olarak kendisinin daha genç ve daha iyi bir versiyonunu yaratan hücre çoğaltıcı bir madde.

Yönetmen: Coralie Fargeat

Oyuncular: Demi Moore, Dennis Quaid, Margaret Qualley