Kusmaya Hazır Olun! 'Terrifier' Serisini Beğenerek İzleyenlere Birbirinden Korku Dolu Film Önerileri

IMDb: 5.8

Vietnam'a gönderilmeden önce iki kardeş ve kız arkadaşları son bir yolculuğa çıkarlar. Ancak bir kaza geçirdikten sonra korkunç bir deneyim onları testere kullanan bir katilin olduğu, korku dolu tenha bir eve götürür.

Yönetmen: Jonathan Liebesman

Oyuncular: Jordana Brewster, Matt Bomer, Diora Baird