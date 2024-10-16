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Kusmaya Hazır Olun! 'Terrifier' Serisini Beğenerek İzleyenlere Birbirinden Korku Dolu Film Önerileri

Kusmaya Hazır Olun! 'Terrifier' Serisini Beğenerek İzleyenlere Birbirinden Korku Dolu Film Önerileri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
16.10.2024 - 19:42

İlk iki film gibi salonları dolduran ama izleyenlerin midesini altüst eden 'Terrifier 3' geçtiğimiz hafta vizyona girdi. Filmi izleyenler genel olarak olumlu yorumlar yaptı. Bu içerikte 'Terrifier' serisini beğenerek izleyenler için birbirinden korku dolu filmleri listeledik. İyi seyirler dileriz.

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1. All Hallows' Eve (2013)

1. All Hallows' Eve (2013)

IMDb: 5.2

Bir bebek bakıcısı Cadılar Bayramı'nda iki çocuğa bakarken şeker çantalarından birinde bir VHS kaseti bulur. Kasette, katil bir palyaço ile birbirine bağlanan üç korku hikayesi vardır. Gece ilerledikçe evde garip şeyler olur.

Yönetmen: Damien Leone

Oyuncular: Katie Maguire, Catherine A. Callahan, Marie Maser

2. House of 1000 Corpses (2003)

2. House of 1000 Corpses (2003)

IMDb: 6

Teksas'ın kırsal kesimlerinde cinayetin şehir efsanelerini arayan iki genç çift kendilerini tuhaf ve sadist bir seri katil ailesinin tutsakları olarak bulur.

Yönetmen: Rob Zombie

Oyuncular: Sid Haig, Karen Black, Bill Moseley

3. The Collection (2012)

3. The Collection (2012)

IMDb: 6.1

'Koleksiyoncu' olarak bilinen seri katilin acımasız pençelerinden kurtulan bir adam, daha sonra katilin tuzaklı ininden masum bir kızı kurtarmaya zorlanır.

Yönetmen: Marcus Dunstan

Oyuncular: Josh Stewart, Emma Fitzpatrick, Christopher McDonald

4. Maniac (2012)

4. Maniac (2012)

IMDb: 6.1

Genç bir sanatçının yaklaşan sergisine yardım ederken bir manken dükkanının sahibinin ölümcül, bastırılmış arzuları yüzeye çıkar.

Yönetmen: Franck Khalfoun

Oyuncular: Elijah Wood, Nora Arnezeder, America Olivo

5. The Hills Have Eyes (1977)

5. The Hills Have Eyes (1977)

IMDb: 6.3

Kaliforniya'ya giden bir aile, talihsiz bir şekilde arabalarının halka kapalı ve saldırmaya hazır vahşi yaratıkların yaşadığı bir bölgede bozulmasıyla neye uğradıklarını şaşırır.

Yönetmen: Wes Craven

Oyuncular: Susan Lanier, Robert Houston, John Steadman

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6. Haunt (2019)

6. Haunt (2019)

IMDb: 6.3

Cadılar Bayramı'nda bir grup arkadaş, en karanlık korkularını açığa çıkarmayı vaat eden 'aşırı' perili bir evle karşılaşır. Bazı kabusların gerçek olduğunu korkunç bir şekilde fark ettiklerinde gece ölümcül bir hal alır.

Yönetmenler: Scott Beck, Bryan Woods

Oyuncular: Katie Stevens, Will Brittain, Lauryn Alisa McClain

7. The Collector (2009)

7. The Collector (2009)

IMDb: 6.3

Eski karısına olan borcunu ödemek için çaresiz kalan eski bir mahkum, yeni işverenin kır evinde bir soygun planlar. Ancak ikinci bir suçlunun da evi hedef aldığından ve ölümcül tuzakla evi düzenlediğinden habersizdir.

Yönetmen: Marcus Dunstan

Oyuncular: Josh Stewart, Andrea Roth, Juan Fernández

8. No One Lives (2012)

8. No One Lives (2012)

IMDb: 6

Acımasız bir otoyol katilleri çetesi, ülkeyi baştan başa geçen zengin bir çifti kaçırır ve şok edici bir şekilde her şeyin göründüğü gibi olmadığını keşfederler.

Yönetmen: Ryûhei Kitamura

Oyuncular: Luke Evans, Gary Grubbs, Adelaide Clemens

9. The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning (2006)

9. The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning (2006)

IMDb: 5.8

Vietnam'a gönderilmeden önce iki kardeş ve kız arkadaşları son bir yolculuğa çıkarlar. Ancak bir kaza geçirdikten sonra korkunç bir deneyim onları testere kullanan bir katilin olduğu, korku dolu tenha bir eve götürür.

Yönetmen: Jonathan Liebesman

Oyuncular: Jordana Brewster, Matt Bomer, Diora Baird

10. The Last House on the Left (2009)

10. The Last House on the Left (2009)

IMDb: 6.5

İki genç kadını kaçırıp vahşice saldıran bir çete, bilmeden kurbanlardan birinin ailesine ait bir tatil evinde sığınak bulur. Bu evde intikam dolu bir mücadele ortaya çıkar.

Yönetmen: Dennis Iliadis

Oyuncular: Garret Dillahunt, Monica Potter, Tony Goldwyn

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