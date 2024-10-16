Kusmaya Hazır Olun! 'Terrifier' Serisini Beğenerek İzleyenlere Birbirinden Korku Dolu Film Önerileri
Kusmaya Hazır Olun! 'Terrifier' Serisini Beğenerek İzleyenlere Birbirinden Korku Dolu Film Önerileri
İlk iki film gibi salonları dolduran ama izleyenlerin midesini altüst eden 'Terrifier 3' geçtiğimiz hafta vizyona girdi. Filmi izleyenler genel olarak olumlu yorumlar yaptı. Bu içerikte 'Terrifier' serisini beğenerek izleyenler için birbirinden korku dolu filmleri listeledik. İyi seyirler dileriz.
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1. All Hallows' Eve (2013)
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2. House of 1000 Corpses (2003)
3. The Collection (2012)
4. Maniac (2012)
5. The Hills Have Eyes (1977)
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6. Haunt (2019)
7. The Collector (2009)
8. No One Lives (2012)
9. The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning (2006)
10. The Last House on the Left (2009)
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