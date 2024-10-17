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Aynı Joker! Devam Filmi Olup Beklentiyi Yükseltmesine Rağmen İzleyicileri Hayal Kırıklığına Uğratan Filmler

Aynı Joker! Devam Filmi Olup Beklentiyi Yükseltmesine Rağmen İzleyicileri Hayal Kırıklığına Uğratan Filmler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
17.10.2024 - 15:49

Geçtiğimiz hafta vizyona giren Joker: Folie à Deux (Joker: İkili Delilik) filmi hem izleyenler hem de eleştirmenler tarafından topa tutuldu. Pek çok izleyici, 2019 yılında gösterime giren Joker'in devamı niteliğindeki bu filmi müzikal türü nedeniyle beğenmedi. Peki sinema tarihinde başka beğenilmeyen hangi yapımlar var? Bu içerikte devam filmi olduğu için beklenti yarattığı halde izleyicilerde hayal kırıklığı yaratan filmleri derledik. Gelin listeye hep birlikte bakalım.

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1. The Matrix Revolutions (2003)

1. The Matrix Revolutions (2003)

IMDb: 6.7

Film, Neo'nun başka bir cephede savaşı bitirmek için Ajan Smith'e karşı savaşırken insan şehri Zion'un makinelerin büyük istilasına karşı kendini savunmasını konu almıştır. Üçüncü film, orijinal Matrix'in yenilikçiliğine ve felsefi derinliğine ulaşamamıştır.

Yönetmenler: Lana Wachowski, Lilly Wachowski

Oyuncular: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss

2. Jurassic Park III (2001)

2. Jurassic Park III (2001)

IMDb: 5.9

Film, tuhaf bir çiftin gizli amaçları olan doktoru Isla Sorna'ya gitmeye ikna etmelerini ve adaya gidişlerinin beklenmedik sonuçlar doğurmasını konu almıştır. Ancak film, önceki filmlerin çekiciliğinden ve merak uyandırıcılığından yoksun kalmıştır. Sürükleyici bir hikaye yerine daha fazla aksiyona odaklanmıştır.

Yönetmen: Joe Johnston

Oyuncular: Sam Neill, William H. Macy, Téa Leoni

3. The Godfather Part III (1990)

3. The Godfather Part III (1990)

IMDb: 7.6

Film, artık 60'lı yaşlarında olan Michael Corleone'nin ailesini suçtan kurtarma ve imparatorluğuna uygun bir halef bulma çabalarını konu almıştır. Film kötü değildir ancak ilk iki film kadar ikonik bir yere ulaşamamıştır.

Yönetmen: Francis Ford Coppola

Oyuncular: Al Pacino, Diane Keaton, Andy Garcia

4. Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)

4. Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)

IMDb: 6.6

Jack Sparrow ve Barbossa, gençliğin ulaşılması zor pınarını bulmak için bir göreve çıkarlar, ancak Blackbeard ve kızının da onun peşinde olduğunu keşfederler. Ancak film, hayranların en sevdiği karakterlerin yapısının değişmesi ve daha karmaşık bir olay örgüsünün ortaya çıkmasıyla beğenilmedi.

Yönetmen: Rob Marshall

Oyuncular: Johnny Depp, Penélope Cruz, Ian McShane

5. The Hangover Part II (2011)

5. The Hangover Part II (2011)

IMDb: 6.5

Las Vegas'taki bekarlığa veda partisinden iki yıl sonra Phil, Stu, Alan ve Doug, Stu'nun düğünü için Tayland'a uçarlar. Ancak Stu'nun sakin bir düğün öncesi brunch planı ciddi şekilde ters gider. Film, ilk filmle aynı yolu izlediği ve hiçbir yenilik eklenmediği için eleştirildi.

Yönetmen: Todd Phillips

Oyuncular: Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Ed Helms

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6. Terminator Genisys (2015)

6. Terminator Genisys (2015)

IMDb: 6.3

İnsan direnişinin lideri John Connor, Çavuş Kyle Reese'i Sarah Connor'ı korumak ve geleceği güvence altına almak için 1984'e gönderdiğinde, beklenmedik bir olay bir zaman çizelgesi yaratır. Ancak film, kafa karıştırıcı zaman çizelgeleri ve zayıf karakter gelişimleriyle Terminator ve T2'nin mirasına yetişemedi.

Yönetmen: Alan Taylor

Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Jason Clarke, Emilia Clarke

7. Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018)

7. Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018)

IMDb: 6.5

Gellert Grindelwald, büyülü olmayan varlıklara hükmetmek için bir büyücü ordusu kurmayı planlar. Buna karşılık, Newt Scamander'ın eski profesörü Albus Dumbledore, onu durdurmak için ondan yardım ister. Serinin pek çok hayranı, karmaşık olay örgüsü, odak eksikliği ve azalan sihir nedeniyle hayal kırıklığına uğradı.

Yönetmen: David Yates

Oyuncular: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler

8. Zoolander 2 (2016)

8. Zoolander 2 (2016)

IMDb: 4.7

Derek ve Hansel, Roma'da tekrar modellik yapmaya çekilirler ve kendilerini uğursuz bir komplonun hedefi olarak bulurlar. Zoolander'ın kült başarısından sonra bu devam filminin orijinalin mizahını yakalamaya çalıştığı düşünüldü ancak pek başarılı olamadı.

Yönetmen: Ben Stiller

Oyuncular: Ben Stiller, Owen Wilson, Penélope Cruz

9. Dumb and Dumber To (2014)

9. Dumb and Dumber To (2014)

IMDb: 5.6

İlk maceralarının üzerinden 20 yıl geçen Lloyd ve Harry, evlat edinilmek üzere bırakılan Harry'nin yeni keşfedilen kızını bulmak için bir yolculuğa çıkarlar. Orijinalinden yirmi yıl sonra gelen bu devam filmi, ilk filmin çekiciliğini ve komedisini yansıtmayı başaramadı.

Yönetmenler: Bobby Farrelly, Peter Farrelly

Oyuncular: Jim Carrey, Jeff Daniels, Rob Riggle

10. Men in Black: International (2019)

10. Men in Black: International (2019)

IMDb: 5.6

Film, dünyayı kötülüklerden kurtarmaya çalışan bir ekibin en büyük tehdit olan köstebeği ortaya çıkarmasını konu alıyor. Orijinal kadronun kimyasından yoksun olan bu devam filmi, seleflerinin zekasını ve çekiciliğini yakalayamadığı için çok eleştirildi.

Yönetmen: F. Gary Gray

Oyuncular: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Kumail Nanjiani

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