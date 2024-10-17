Aynı Joker! Devam Filmi Olup Beklentiyi Yükseltmesine Rağmen İzleyicileri Hayal Kırıklığına Uğratan Filmler

Geçtiğimiz hafta vizyona giren Joker: Folie à Deux (Joker: İkili Delilik) filmi hem izleyenler hem de eleştirmenler tarafından topa tutuldu. Pek çok izleyici, 2019 yılında gösterime giren Joker'in devamı niteliğindeki bu filmi müzikal türü nedeniyle beğenmedi. Peki sinema tarihinde başka beğenilmeyen hangi yapımlar var? Bu içerikte devam filmi olduğu için beklenti yarattığı halde izleyicilerde hayal kırıklığı yaratan filmleri derledik. Gelin listeye hep birlikte bakalım.