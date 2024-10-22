Korku Severlere Duyurulur: 'Smile 2' Filmini Beğenerek İzleyenlere Birbirinden Korkunç Film Önerileri

Son 20 yılın en iyi korku filmlerinden biri olarak anılan 'Smile 2' geçen hafta vizyona girdi ve daha şimdiden sinema salonları doldu taştı. Dünya çapında pek çok izleyici filmi hem korku hem de hayranlıkla izledi. Bu içerikte 'Smile 2' filmini izleyenlerin beğeneceği korku filmlerini listeledik. İyi seyirler dileriz.