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Korku Severlere Duyurulur: 'Smile 2' Filmini Beğenerek İzleyenlere Birbirinden Korkunç Film Önerileri

Korku Severlere Duyurulur: 'Smile 2' Filmini Beğenerek İzleyenlere Birbirinden Korkunç Film Önerileri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
22.10.2024 - 10:35

Son 20 yılın en iyi korku filmlerinden biri olarak anılan 'Smile 2' geçen hafta vizyona girdi ve daha şimdiden sinema salonları doldu taştı. Dünya çapında pek çok izleyici filmi hem korku hem de hayranlıkla izledi. Bu içerikte 'Smile 2' filmini izleyenlerin beğeneceği korku filmlerini listeledik. İyi seyirler dileriz.

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1. The Autopsy of Jane Doe (2016)

1. The Autopsy of Jane Doe (2016)

IMDb: 6.8

Her ikisi de adli doktor olan bir baba ve oğul, karanlık sırlar sakladığı anlaşılan genç bir kadının ölüm nedenini belirlemeye çalışırken karmaşık bir gizemin içine çekilirler.

Yönetmen: André Øvredal

Oyuncular: Brian Cox, Emile Hirsch, Ophelia Lovibond

2. It Follows (2014)

2. It Follows (2014)

IMDb: 6.8

Film, genç bir kadının cinsel gerilimli bir karşılaşmanın ardından bilinmeyen bir doğaüstü güç tarafından takip edilmesini konu alıyor.

Yönetmen: David Robert Mitchell

Oyuncular: Maika Monroe, Keir Gilchrist, Olivia Luccardi

3. REC (2007)

3. REC (2007)

IMDb: 7.4

Bir televizyon muhabiri ve kameraman, acil durum görevlilerini karanlık bir apartman binasına kadar takip eder ve korkunç bir şeyle birlikte içeride kilitli kalırlar.

Yönetmenler: Jaume Balagueró, Paco Plaza

Oyuncular: Manuela Velasco, Ferran Terraza, Jorge-Yamam Serrano

4. The Grudge (2004)

4. The Grudge (2004)

IMDb: 5.9

Tokyo'da yaşayan ve çalışan Amerikalı bir hemşire, bir kişiyi güçlü bir öfkeye hapseden ve ardından hayatını alıp başka bir kurbana yayılan gizemli bir doğaüstü lanete maruz kalır.

Yönetmen: Takashi Shimizu

Oyuncular: Sarah Michelle Gellar, Jason Behr, Clea DuVall

5. The Empty Man (2020)

5. The Empty Man (2020)

IMDb: 6.2

Kayıp bir kızın peşinde olan eski bir polis, korkunç bir doğaüstü varlığı çağırmaya çalışan gizli bir grupla karşılaşır.

Yönetmen: David Prior

Oyuncular: James Badge Dale, Marin Ireland, Sasha Frolova

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6. Ouija: Origin of Evil (2016)

6. Ouija: Origin of Evil (2016)

IMDb: 6.2

1967 Los Angeles'ında dul bir annenin kızı, Ouija tahtası aracılığıyla ölen babasıyla iletişim kurmaya çalışır. Ancak bunun yerine bir iblisi serbest bırakır.

Yönetmen: Mike Flanagan

Oyuncular: Elizabeth Reaser, Lulu Wilson, Annalise Basso

7. V/H/S/94 (2021)

7. V/H/S/94 (2021)

IMDb: 5.5

Bir polis S.W.A.T. ekibi gizemli bir VHS kasetini araştırır ve kabus gibi bir komployu ortaya çıkaran önceden kaydedilmiş materyale sahip uğursuz bir tarikatı keşfeder.

Yönetmenler: Simon Barrett, Steven Kostanski, Chloe Okuno

Oyuncular: Anna Hopkins, Christian Potenza, Brian Paul

8. The Night House (2020)

8. The Night House (2020)

IMDb: 6.4

Film, dul bir kadının yakın zamanda ölen kocasının rahatsız edici sırlarını ortaya çıkarmaya başlamasını konu alıyor.

Yönetmen: David Bruckner

Oyuncular: Rebecca Hall, Sarah Goldberg, Vondie Curtis-Hall

9. Mirrors (2008)

9. Mirrors (2008)

IMDb: 6.1

Ben, geceleri tahrip olmuş bir mülkü korur ancak kusursuz aynalarında garip görüntüler görmeye başlar. Kız kardeşi öldürüldükten sonra kötü güçlerin onu ele geçirmek için dışarıda olduğuna ikna olur.

Yönetmen: Alexandre Aja

Oyuncular: Kiefer Sutherland, Paula Patton, Amy Smart

10. Saint Maud (2019)

10. Saint Maud (2019)

IMDb: 6.7

Film, dindar bir hemşirenin ölmekte olan hastasının ruhunu kurtarmaya tehlikeli bir şekilde takıntılı hale gelmesini konu alıyor.

Yönetmen: Rose Glass

Oyuncular: Morfydd Clark, Caoilfhionn Dunne, Jennifer Ehle

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