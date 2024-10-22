Korku Severlere Duyurulur: 'Smile 2' Filmini Beğenerek İzleyenlere Birbirinden Korkunç Film Önerileri
Korku Severlere Duyurulur: 'Smile 2' Filmini Beğenerek İzleyenlere Birbirinden Korkunç Film Önerileri
Son 20 yılın en iyi korku filmlerinden biri olarak anılan 'Smile 2' geçen hafta vizyona girdi ve daha şimdiden sinema salonları doldu taştı. Dünya çapında pek çok izleyici filmi hem korku hem de hayranlıkla izledi. Bu içerikte 'Smile 2' filmini izleyenlerin beğeneceği korku filmlerini listeledik. İyi seyirler dileriz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. The Autopsy of Jane Doe (2016)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. It Follows (2014)
3. REC (2007)
4. The Grudge (2004)
5. The Empty Man (2020)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Ouija: Origin of Evil (2016)
7. V/H/S/94 (2021)
8. The Night House (2020)
9. Mirrors (2008)
10. Saint Maud (2019)
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın