Tutku, İhtiras Varsa Siz! Akrep Burçlarının İzlemekten Çok Keyif Alacağı Birbirinden Olağanüstü Filmler
Tutku, İhtiras Varsa Siz! Akrep Burçlarının İzlemekten Çok Keyif Alacağı Birbirinden Olağanüstü Filmler
Merhabalar. Akrep burcu insanları genellikle karmaşık karakterlerin olduğu, derin duyguların yaşandığı ve gizemin hiç eksik olmadığı filmlere çekilirler. Bu filmler yoğun bir dönüşüm, intikam ve tutku hikayelerini ekranlara yansıtır. Bu içerikte akrep burçlarının izlemekten çok hoşlanacağı filmleri derledik. İyi seyirler dileriz.
Not: Doğum gününüz kutlu olsun akrepler, buna ben de dahil...
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1. Gone Girl (2014)
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2. Shutter Island (2010)
3. The Girl with the Dragon Tattoo (2011)
4. Oldboy (2003)
5. The Sixth Sense (1999)
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6. Interview with the Vampire (1994)
7. Blue Valentine (2010)
8. Atonement (2007)
9. Nocturnal Animals (2016)
10. V for Vendetta (2005)
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