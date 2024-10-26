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Tutku, İhtiras Varsa Siz! Akrep Burçlarının İzlemekten Çok Keyif Alacağı Birbirinden Olağanüstü Filmler

Tutku, İhtiras Varsa Siz! Akrep Burçlarının İzlemekten Çok Keyif Alacağı Birbirinden Olağanüstü Filmler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
26.10.2024 - 18:01

Merhabalar. Akrep burcu insanları genellikle karmaşık karakterlerin olduğu, derin duyguların yaşandığı ve gizemin hiç eksik olmadığı filmlere çekilirler. Bu filmler yoğun bir dönüşüm, intikam ve tutku hikayelerini ekranlara yansıtır. Bu içerikte akrep burçlarının izlemekten çok hoşlanacağı filmleri derledik. İyi seyirler dileriz.

Not: Doğum gününüz kutlu olsun akrepler, buna ben de dahil...

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1. Gone Girl (2014)

1. Gone Girl (2014)

IMDb: 8.1

Film, kayıp bir kadının kaybolmasında kocasının medyanın gözü önünde baş şüpheli hale gelmesini konu alıyor.

Yönetmen: David Fincher

Oyuncular: Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris

2. Shutter Island (2010)

2. Shutter Island (2010)

IMDb: 8.2

İki ABD polisi, bir hastanın kaybolmasını araştırmak için misafirperver olmayan bir adadaki bir akıl hastanesine gönderilir.

Yönetmen: Martin Scorsese

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Emily Mortimer, Mark Ruffalo

3. The Girl with the Dragon Tattoo (2011)

3. The Girl with the Dragon Tattoo (2011)

IMDb: 7.8

Gazeteci Mikael Blomkvist, 40 yıldır kayıp olan bir kadını aramasında hacker Lisbeth Salander'den yardım alıyor.

Yönetmen: David Fincher

Oyuncular: Daniel Craig, Rooney Mara, Christopher Plummer

4. Oldboy (2003)

4. Oldboy (2003)

IMDb: 8.3

Kaçırılıp on beş yıl hapsedildikten sonra, Oh Dae-Su serbest bırakılır. Ancak beş gün içinde onu esir alan kişiyi bulması gerektiğini öğrenir.

Yönetmen: Park Chan-wook

Oyuncular: Choi Min-sik, Yoo Ji-tae, Kang Hye-jeong

5. The Sixth Sense (1999)

5. The Sixth Sense (1999)

IMDb: 8.2

Psikolojik gerilim türündeki bu film, bir çocuk psikoloğunun rahatsız edici bir sırrı olan genç bir çocuğu tedavi etmeye başlamasını konu alıyor.

Yönetmen: M. Night Shyamalan

Oyuncular: Bruce Willis, Haley Joel Osment, Toni Collette

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6. Interview with the Vampire (1994)

6. Interview with the Vampire (1994)

IMDb: 7.5

Doğaüstü fantastik türündeki film, aşk, ihanet, yalnızlık ve açlık ekseninde bir vampirin destansı hayat hikayesini konu alıyor.

Yönetmen: Neil Jordan

Oyuncular: Brad Pitt, Tom Cruise, Antonio Banderas

7. Blue Valentine (2010)

7. Blue Valentine (2010)

IMDb: 7.3

Film, modern bir evli çiftin ilişkisinin yıllar boyunca evrimlerini zaman dilimleri arasında çaprazlama yaparak izleyiciye gösteriyor.

Yönetmen: Derek Cianfrance

Oyuncular: Ryan Gosling, Michelle Williams, John Doman

8. Atonement (2007)

8. Atonement (2007)

IMDb: 7.8

On üç yaşındaki acemi yazar Briony Tallis, ablasının sevgilisini işlemediği bir suçla suçladığında geri dönülmez bir şekilde birçok hayatın gidişatını değiştirir.

Yönetmen: Joe Wright

Oyuncular: Keira Knightley, James McAvoy, Brenda Blethyn

9. Nocturnal Animals (2016)

9. Nocturnal Animals (2016)

IMDb: 7.5

Zengin bir sanat galerisi sahibi, eski kocasının romanı tarafından rahatsız edilir. Bu, şiddet dolu bir gerilim romanı olarak yorumlanan sembolik bir intikam hikayesidir.

Yönetmen: Tom Ford

Oyuncular: Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon

10. V for Vendetta (2005)

10. V for Vendetta (2005)

IMDb: 8.1

Gelecekteki bir İngiliz distopik toplumunda geçen film, sadece 'V' takma adıyla bilinen karanlık bir özgürlük savaşçısının genç bir kadının yardımıyla zalim hükümeti devirmeyi planlamasını konu alıyor.

Yönetmen: James McTeigue

Oyuncular: Hugo Weaving, Natalie Portman, Rupert Graves

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