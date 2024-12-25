Barack Obama '2024'ün Favori Kitapları' Listesinde Türk Yazara Yer Verdi

The Guardian'da yapılan kitap incelemesinde kitap 'modern hayat ve modern aşk üzerine bilgili ve zarif bir meditasyon' sözleriyle anlatılıyor.

Roman, evli bir çiftin ev aramaya başlamaya karar verdikleri bir panik anıyla açılıyor. Birkaç yıldır yabancı, isimsiz bir ülkede yaşayan Asa ve Manu'nun hikayesini anlatan romanın Türkçe baskısı bulunmuyor.