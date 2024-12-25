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Barack Obama '2024'ün Favori Kitapları' Listesinde Türk Yazara Yer Verdi

Barack Obama '2024'ün Favori Kitapları' Listesinde Türk Yazara Yer Verdi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
25.12.2024 - 10:41

ABD Eski ABaşkanı Barack Obama, 2024 yılı favorilerini sosyal medya hesabından paylaştı. Favori kitaplarını, favori filmlerini ve müziklerini paylaşan Obama, özellikle kitap listesiyle dikkatleri çekti. Obama'nın 'Okumayı bitirdikten uzun süre sonra bile aklımdan çıkmayan bazı kitaplar' diyerek paylaştığı listede bir de Türk yazar var!

İşte Barack Obama'nın 2024 favori kitapları listesi...

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ABD Eski Başkanı Barack Obama, 2024 yılı favori listesini sosyal medya hesabından paylaştı.

ABD Eski Başkanı Barack Obama, 2024 yılı favori listesini sosyal medya hesabından paylaştı.

'Yıllık favori kitap, film ve müzik listemi paylaşmak için her zaman sabırsızlanıyorum. ' diyen Obama ilk olarak 2024 yılında okuduğu ve favorisi haline gelen kitapları paylaştı.

"Bugün, okumayı bitirdikten uzun süre sonra bile aklımdan çıkmayan bazı kitapları paylaşarak başlayacağım." diyen Obama'nın favori kitaplar listesinde Türk yazar Ayşegül Savaş var!

"Bugün, okumayı bitirdikten uzun süre sonra bile aklımdan çıkmayan bazı kitapları paylaşarak başlayacağım." diyen Obama'nın favori kitaplar listesinde Türk yazar Ayşegül Savaş var!

Ayşegül Savaş, ailesiyle birlikte küçük yaşta Danimarka'ya taşındı,Vermont’ta Middlebury Üniversitesi’nde eğitim gördü. San Francisco Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı, bugüne kadar pek çok kitap çıkardı. 

Eserlerini ise İngilizce'de veriyor.

Obama'nın listesinde yer alan "The Anthropologists" yazarın üçüncü romanı.

Obama'nın listesinde yer alan "The Anthropologists" yazarın üçüncü romanı.

The Guardian'da yapılan kitap incelemesinde kitap 'modern hayat ve modern aşk üzerine bilgili ve zarif bir meditasyon' sözleriyle anlatılıyor. 

Roman, evli bir çiftin ev aramaya başlamaya karar verdikleri bir panik anıyla açılıyor. Birkaç yıldır yabancı, isimsiz bir ülkede yaşayan Asa ve Manu'nun hikayesini anlatan romanın Türkçe baskısı bulunmuyor.

Obama'nın listesinde yer alan filmlerin listesi de bu şekilde.

Obama'nın listesinde yer alan filmlerin listesi de bu şekilde.

Peki Obama 2024 yılında en çok dinlemiş?

Peki Obama 2024 yılında en çok dinlemiş?

Evet, Billie Eilish de listede!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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