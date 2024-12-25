Barack Obama '2024'ün Favori Kitapları' Listesinde Türk Yazara Yer Verdi
Barack Obama '2024'ün Favori Kitapları' Listesinde Türk Yazara Yer Verdi
ABD Eski ABaşkanı Barack Obama, 2024 yılı favorilerini sosyal medya hesabından paylaştı. Favori kitaplarını, favori filmlerini ve müziklerini paylaşan Obama, özellikle kitap listesiyle dikkatleri çekti. Obama'nın 'Okumayı bitirdikten uzun süre sonra bile aklımdan çıkmayan bazı kitaplar' diyerek paylaştığı listede bir de Türk yazar var!
İşte Barack Obama'nın 2024 favori kitapları listesi...
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ABD Eski Başkanı Barack Obama, 2024 yılı favori listesini sosyal medya hesabından paylaştı.
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"Bugün, okumayı bitirdikten uzun süre sonra bile aklımdan çıkmayan bazı kitapları paylaşarak başlayacağım." diyen Obama'nın favori kitaplar listesinde Türk yazar Ayşegül Savaş var!
Obama'nın listesinde yer alan "The Anthropologists" yazarın üçüncü romanı.
Obama'nın listesinde yer alan filmlerin listesi de bu şekilde.
Peki Obama 2024 yılında en çok dinlemiş?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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