Bugüne Kadar Gördüğümüz Bütün Dünya Haritaları Yanlışmış!
Bugüne Kadar Gördüğümüz Bütün Dünya Haritaları Yanlışmış!
Dünya haritasını gözünüzde canlandırabilir misiniz? Sağ tarafta devasa bir Rusya, sol tarafta ise devasa bir Amerika, Kanada...Peki aslında bugüne kadar gördüğümüz bütün haritalar yanlış olabilir mi? Yıllardır aşina olduğumuz Dünya haritaları aslında kıtaların büyüklüklerini doğru bir şekilde yansıtmıyor.
Gelin, Dünya'nın en gerçekçi haritasına bakalım.
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Şimdiye kadar gördüğümüz bu Dünya haritası yanlış!
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Yüzyıllardır kullandığımız haritalar aslında kara parçalarının büyüklüğünü doğru bir şekilde göstermiyor.
International Journal of Geographical Information Science'da yayımlanan bir makale ile kartologlar bu olaya el attı ve yeni bir Dünya haritası çıkardı. Karşınızda, Equal Earth Dünya Haritası!
Bugüne kadar klasik dünya haritasının yanlış olduğunu belirten iki farklı harita çizilmişti: Gall-Peters ve Mercator projeksiyon haritası. Fakat bu iki farklı haritanın da kendine göre yanlışları vardı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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