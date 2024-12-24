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Bugüne Kadar Gördüğümüz Bütün Dünya Haritaları Yanlışmış!

Bugüne Kadar Gördüğümüz Bütün Dünya Haritaları Yanlışmış!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
24.12.2024 - 11:15

Dünya haritasını gözünüzde canlandırabilir misiniz? Sağ tarafta devasa bir Rusya, sol tarafta ise devasa bir Amerika, Kanada...Peki aslında bugüne kadar gördüğümüz bütün haritalar yanlış olabilir mi? Yıllardır aşina olduğumuz Dünya haritaları aslında kıtaların büyüklüklerini doğru bir şekilde yansıtmıyor.

Gelin, Dünya'nın en gerçekçi haritasına bakalım.

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Şimdiye kadar gördüğümüz bu Dünya haritası yanlış!

Şimdiye kadar gördüğümüz bu Dünya haritası yanlış!

Elbette düz bir Dünya'da yaşamadığımız için, haritasını çıkarmak da o kadar kolay olmuyor. Kıtaların en yakın ölçümlerini alıp düz bir zemin üzerine aktarmak durumundasınız. Haliyle Dünya'nın haritasını birebir çıkarmanız oldukça zor.

Fakat konu bu değil...

Yüzyıllardır kullandığımız haritalar aslında kara parçalarının büyüklüğünü doğru bir şekilde göstermiyor.

Yüzyıllardır kullandığımız haritalar aslında kara parçalarının büyüklüğünü doğru bir şekilde göstermiyor.

Bu sorunun önüne geçmek için Mercator projeksiyon haritası ve Gall-Peters projeksiyon haritası hazırlanmıştı. Fakat birçok uzman, bu haritaların da yetersiz kaldığını iddia ediyordu.

International Journal of Geographical Information Science'da yayımlanan bir makale ile kartologlar bu olaya el attı ve yeni bir Dünya haritası çıkardı. Karşınızda, Equal Earth Dünya Haritası!

International Journal of Geographical Information Science'da yayımlanan bir makale ile kartologlar bu olaya el attı ve yeni bir Dünya haritası çıkardı. Karşınızda, Equal Earth Dünya Haritası!

Bu haritayla birlikte gezegenimizdeki kıtaların boyutlarını da daha gerçekçi bir şekilde görmüş oluyoruz. Rusya'nın ne kadar küçüldüğünü fark ettiniz mi?

Bugüne kadar klasik dünya haritasının yanlış olduğunu belirten iki farklı harita çizilmişti: Gall-Peters ve Mercator projeksiyon haritası. Fakat bu iki farklı haritanın da kendine göre yanlışları vardı.

Mercator projeksiyon haritası, klasik dünya haritasının aksine her şeyi olması gerektiği yerde gösteriyor ancak ekvatordan daha uzaktaki kara kütlelerini gerçekte olduklarından daha büyük gösteriyordu. 

Gall-Peters projeksiyon haritası da bu haritanın bir tık üzerine çıkmayı başardı. Kara kütlelerini olması gerektiği gibi daha yuvarlak hale getirdi. Ancak bu sefer de kıtaların şekilleri bozuldu. 

Equal Earth Dünya Haritası ise bu iki haritanın birleşiminden yola çıkarılarak üretilmiş bir harita. Yani bugüne kadar gördüğümüz, en doğru çizim!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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