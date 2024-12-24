Bugüne Kadar Gördüğümüz Bütün Dünya Haritaları Yanlışmış!

Mercator projeksiyon haritası, klasik dünya haritasının aksine her şeyi olması gerektiği yerde gösteriyor ancak ekvatordan daha uzaktaki kara kütlelerini gerçekte olduklarından daha büyük gösteriyordu.

Gall-Peters projeksiyon haritası da bu haritanın bir tık üzerine çıkmayı başardı. Kara kütlelerini olması gerektiği gibi daha yuvarlak hale getirdi. Ancak bu sefer de kıtaların şekilleri bozuldu.

Equal Earth Dünya Haritası ise bu iki haritanın birleşiminden yola çıkarılarak üretilmiş bir harita. Yani bugüne kadar gördüğümüz, en doğru çizim!