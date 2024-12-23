İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
Dünyaya farklı bir açıdan bakmaya hazır mısınız? Birazdan göreceğiniz haritalar, eminiz ki size farklı bir bakış açısı kazandıracak. Birbirinden müthiş detayların olduğu dünyamızı, sürekli aynı harita üzerinden incelemek biraz da haksızlık sonuçta. Peki var mısınız dünyanın minimal haritasını, 1700'lerdeki nüfus yoğunluğunu veya korna çalan ülkelerini incelemeye?
Haydi başlayalım!
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1. Okyanuz üzerinden geçmek zorunda kalmadan yürüyebileceğiniz en uzun yol
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2. Minimal sevenlere, dünya haritası!
3. Sodyuma diğer ülkelerde ne deniyor?
4. Kırmızı alanlar, korna çalmanın yaygın olduğu ülkeler
5. Heredot'a göre dünya haritası
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6. 1700'lerde 100 binden fazla insanın yaşadığı şehirler
7. "Bütün yollar Roma'ya çıkar" derken yalan söylemiyorlarmış!
8. Amerika - Meksika sınır çizgisinin uzunluğu
9. Tarihi ay/gün/yıl şeklinde yazan ülkeler
10. Kullanılan kağıt ölçüsüne göre ülkeler
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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