Haluk Bilginer ile Oynadığı Gösterime Girmeden Angelina Jolie'den Yeni Bir Film Haberi Daha Geldi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Haluk Bilginer ile Oynadığı Gösterime Girmeden Angelina Jolie'den Yeni Bir Film Haberi Daha Geldi
Angelina Jolie önümüzdeki ay 'Maria' filmiyle seyircisiyle buluşacak. Haluk Bilginer'in kendisine eşlik ettiği bu filmde Jolie, dünyaca ünlü opera sanatçısı Maria Callas'ı canlandıracak. Film gösterime girmeden Angelina Jolie tarafından yepyeni bir film haberi daha geldi. Jolie'nin Paris Moda Haftası'nı konu alan bir filmde oynayacağı açıklandı. İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Angelina Jolie bu yıl Haluk Bilginer ile birlikte rol aldığı 'Maria' filmiyle epey bir gündemde. 11 Aralık'ta Netflix'te gösterime girecek film özellikle Haluk Bilginer'den dolayı Türkiye'de çok bekleniyor. Yalan yok, biz de beklemedeyiz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sinema dünyası 'Maria'yı konuşadursun Angelina Jolie'den bir yeni film haberi daha geldi. Oscar yarışında güçlü bir aday olarak görülen ünlü oyuncu Stitches (Coutures) adlı bir filmde rol alacak.
Paris Moda Haftası'nı konu alan filmde Angelina Jolie, bu moda haftasında yolları kesişen üç kadından birini, bir film yapımcısını canlandıracak.
Filmin yönetmen koltuğunda ise Alice Winocour oturuyor. Winocour 2015 yılında Deniz Gamze Ergüven ile birlikte 'Mustang' filminin senaryosunu kaleme almıştı.
Stitches (Coutures) filminin çekimlerinin 2025 yılının ilk aylarında başlaması bekleniyor. Ama biz o zaman gelene kadar 'Maria'yı izleyip konuşup tartışır oluruz herhalde. Angelina Jolie'nin Maria Callas'a hayat verdiği filmde Haluk Bilginer Aristotle Onassis rolünde. Sizce bu film beklentileri karşılar mı? Yorumlara buyurun...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın