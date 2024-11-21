Seda Bakan, Hadise ile Başrolde Oynadığı 'Esas Oğlan' Dizisini Türk Usulü 'Sex and The City'ye Benzetti
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Seda Bakan, Hadise ile Başrolde Oynadığı 'Esas Oğlan' Dizisini Türk Usulü 'Sex and The City'ye Benzetti
Kaynak: https://x.com/birsenaltuntas1/status/...
Hadise ile Seda Bakan'ın başrollerde oynadığı 'Esas Oğlan' dizisinin galası dün akşam gerçekleştirildi. İkili galaya aynı kıyafetle katıldı. Dizi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundular. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaştığı o anlarda Seda Bakan'ın diziyi Sex and The City'nin Türkiye versiyonu olarak nitelendirmesi dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...
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Hadise ve Seda Bakan'ın başrolde oynadığı 'Esas Oğlan' dizisinin galası dün akşam Divan Kuruçeşme'de yapıldı. İkili galaya aynı kıyafetle katıldılar.
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Oyuncu kadrosunda Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ın da yer aldığı BKM yapımı dizi aşk hayatında umduğunu bulamayan iki kadının arayışını konu alıyor.
Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda dizinin fragmanı cinsel içerikli olduğu iddiasıyla TikTok'tan kaldırılmış ve söz konusu bu duruma hem Hadise hem de Seda Bakan tepki göstermişti.
Dizide Ceren karakterini canlandıran Hadise yaptığı açıklamada,
Seda Bakan'dan da Hadise'yi tasdik edecek bir paylaşım gecikmemişti. İkili bu sefer de galada yine dikkatleri çok çekecek açıklamalar yaptı. O anları gazeteci Birsen Altuntaş paylaştı.
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Seda Bakan dijital bir platformda yayınlanacak olan 'Esas Oğlan' için yaptığı açıklamada,
Siz Seda Bakan'ın diziyi Sex and the City'nin Türkiye versiyonu olarak nitelendirmesine ne diyorsunuz. Yorumlara buyrun...
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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