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Seda Bakan, Hadise ile Başrolde Oynadığı 'Esas Oğlan' Dizisini Türk Usulü 'Sex and The City'ye Benzetti

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Seda Bakan, Hadise ile Başrolde Oynadığı 'Esas Oğlan' Dizisini Türk Usulü 'Sex and The City'ye Benzetti

Hadise dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
21.11.2024 - 15:40

Hadise ile Seda Bakan'ın başrollerde oynadığı 'Esas Oğlan' dizisinin galası dün akşam gerçekleştirildi. İkili galaya aynı kıyafetle katıldı. Dizi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundular. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaştığı o anlarda Seda Bakan'ın diziyi Sex and The City'nin Türkiye versiyonu olarak nitelendirmesi dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...

Kaynak: https://x.com/birsenaltuntas1/status/...
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Hadise ve Seda Bakan'ın başrolde oynadığı 'Esas Oğlan' dizisinin galası dün akşam Divan Kuruçeşme'de yapıldı. İkili galaya aynı kıyafetle katıldılar.

Hadise ve Seda Bakan'ın başrolde oynadığı 'Esas Oğlan' dizisinin galası dün akşam Divan Kuruçeşme'de yapıldı. İkili galaya aynı kıyafetle katıldılar.

Oyuncu kadrosunda Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ın da yer aldığı BKM yapımı dizi aşk hayatında umduğunu bulamayan iki kadının arayışını konu alıyor.

Oyuncu kadrosunda Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ın da yer aldığı BKM yapımı dizi aşk hayatında umduğunu bulamayan iki kadının arayışını konu alıyor.

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda dizinin fragmanı cinsel içerikli olduğu iddiasıyla TikTok'tan kaldırılmış ve söz konusu bu duruma hem Hadise hem de Seda Bakan tepki göstermişti.

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda dizinin fragmanı cinsel içerikli olduğu iddiasıyla TikTok'tan kaldırılmış ve söz konusu bu duruma hem Hadise hem de Seda Bakan tepki göstermişti.

Dizide Ceren karakterini canlandıran Hadise yaptığı açıklamada,

Dizide Ceren karakterini canlandıran Hadise yaptığı açıklamada,

'Kariyerime başladığımdan beri bir kadın olarak özgürce sahne almanın, klip çekmenin mücadelesini veriyorum. Eurovision döneminde klibimin “erotik” bulunarak yasaklanmasından, “Sıfır Tolerans” klibime kadar birçok engelle karşılaştım. Erkek sanatçılar kliplerinde öpüşüp sevişirken bu onlara yasak olmuyor ama kadınlar sarılmanın ötesine geçtiğinde “ahlaksız” oluyor!' demişti.

Seda Bakan'dan da Hadise'yi tasdik edecek bir paylaşım gecikmemişti. İkili bu sefer de galada yine dikkatleri çok çekecek açıklamalar yaptı. O anları gazeteci Birsen Altuntaş paylaştı.

Seda Bakan'dan da Hadise'yi tasdik edecek bir paylaşım gecikmemişti. İkili bu sefer de galada yine dikkatleri çok çekecek açıklamalar yaptı. O anları gazeteci Birsen Altuntaş paylaştı.
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Seda Bakan dijital bir platformda yayınlanacak olan 'Esas Oğlan' için yaptığı açıklamada,

Seda Bakan dijital bir platformda yayınlanacak olan 'Esas Oğlan' için yaptığı açıklamada,

'İlk bölümler ağırdır. Ama karakterler tanıtılır. Biz bir Türk işi Sex and The City yaptık. Özgür kadın hikayesi anlatmaya çalışıyoruz. Bunu da Hadise ile yapmak bana nasip oldu. Çok güzel oldu. Arkadaşım, dostum, komşum, her şeyim. Seni seviyorum' dedi.

Siz Seda Bakan'ın diziyi Sex and the City'nin Türkiye versiyonu olarak nitelendirmesine ne diyorsunuz. Yorumlara buyrun...

Siz Seda Bakan'ın diziyi Sex and the City'nin Türkiye versiyonu olarak nitelendirmesine ne diyorsunuz. Yorumlara buyrun...

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Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli
Sinema Dizi Editörü
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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