Netflix'in Hit Dizisi 'Sex Education'ın Kötü Kızı, 'Lost'un Yaratıcısının Filminde Başrol Oynayacak!
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Netflix'in Hit Dizisi 'Sex Education'ın Kötü Kızı, 'Lost'un Yaratıcısının Filminde Başrol Oynayacak!
Netflix'teki 'Sex Education' dizisiyle yıldızı parlayan Emma Mackey bir filmde başrol oyuncusu oldu. Deadline'ın haberine göre filmin yönetmen koltuğunda 'Lost' dizisinin yaratıcısı J. J. Abrams yer alıyor. Filmde genç oyuncuya Glen Powell ve Jenna Ortega eşlik ediyor. Filmin adı ise henüz bilinmiyor. İşte detaylar...
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Netflix'in hit dizisi 'Sex Education'ı izleyenler bilir; dizide kötü kız Maeve Wiley rolünü canlandıran Emma Mackey son yılların en yıldızı parlak isimlerinden biri.
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28 yaşındaki oyuncu dizide okul arkadaşı Otis ile kaçak seks terapisi seansları düzenlemişti. Mackey bu rolüyle izleyiciler tarafından çok beğenilmişti.
Geçtiğimiz yıl da 'Barbie' filminde rol almıştı. Ayrıca BAFTA Yükselen Yıldız Ödülü'ne de layık görülmüştü. Emma Mackey şimdilerde bu başarısının ivmesini giderek artırıyor.
Deadline'ın haberine göre Emma Mackey, J. J. Abrams'ın henüz ismi bilinmeyen filminde başrolde oynayacak. Filmde Emma Mackey'e Glen Powell ve Jenna Ortega eşlik edecek.
J.J. Abrams daha öncesinde 'Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi', 'Star Wars: Güç Uyanıyor' ve 'Uzay Yolu' filmlerinde yapımcı ve yönetmen olarak çalışmıştı. Ayrıca dizi dünyasının en sevilen yapımlarından biri olan 'Lost'un yaratıcısıydı.
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Siz bu üçlünün bir araya gelmesine ne diyorsunuz? Haberlere göre filmin hikayesi bir sır gibi saklanıyormuş. Yorumlara buyrun...
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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