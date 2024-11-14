Barbenheimer Akımından Sonra 'Gladyatör 2' ile 'Wicked'ın Birleşimi Olan 'Glicked' Dünyayı Sallar mı?

2023 yazında 'Barbie' ve 'Oppenheimer' aynı anda vizyona girince 'Barbenheimer' fenomeni ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada pek çok internet memeleri paylaşılmıştı. Şimdilerde aynı durumun 'Gladyatör 2' ile 'Wicked'ın başına gelmesi bekleniyor. Çünkü daha şimdiden 'Glicked' paylaşımları yapılmaya başlandı. İşte detaylar...