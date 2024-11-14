Barbenheimer Akımından Sonra 'Gladyatör 2' ile 'Wicked'ın Birleşimi Olan 'Glicked' Dünyayı Sallar mı?
Barbenheimer Akımından Sonra 'Gladyatör 2' ile 'Wicked'ın Birleşimi Olan 'Glicked' Dünyayı Sallar mı?
2023 yazında 'Barbie' ve 'Oppenheimer' aynı anda vizyona girince 'Barbenheimer' fenomeni ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada pek çok internet memeleri paylaşılmıştı. Şimdilerde aynı durumun 'Gladyatör 2' ile 'Wicked'ın başına gelmesi bekleniyor. Çünkü daha şimdiden 'Glicked' paylaşımları yapılmaya başlandı. İşte detaylar...
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'Barbenheimer' olayını hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Hikaye olarak birbirine iki zıt film olan 'Barbie' ve 'Oppenheimer' dünya çapında aynı anda sinemalarda vizyona girmişti ve filmlerin adı birleştirilerek internet memeleri ortaya çıkmıştı.
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Şimdilerde aynı durumun 'Gladyatör 2' ve 'Wicked' arasında yaşanacağı tahmin ediliyor. Ridley Scott ve Jon M. Chu'nun yönetmen koltuklarında oturdukları bu iki film için de şimdiden sosyal medyada fan paylaşımları yapılmaya başlandı.
Oz Dünyası'nın efsanevi cadılarıyla Maximus'un izinden giden Lucius'un efsanevi bir gladyatör olma hikayesi 'Glicked' olarak birleştirildi. 'Gladyatör 2'nin yıldızı Paul Mescal bile bu fenomenin ortaya çıkmasını harika olarak nitelendiriyor.
'Wicked'in başrolü Ariana Grande ise 'Glicked' fikrinin ortaya çıkmasından memnun. Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada "Yapmamız gereken şey de tam olarak bu" diyor.
Siz 'Barbenheimer'dan sonra bir de 'Glicked' fenomeninin ortaya çıkmasına ne diyorsunuz? 'Gladyatör 2' ve 'Wicked' bunu başarabilir mi? Yorumlara buyrun...
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