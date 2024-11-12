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Mattel Oyuncak Şirketi, 'Wicked' Bebeklerin Ambalajına Yetişkin İçerikli Site Linki Basınca Ortalık Karıştı

Mattel Oyuncak Şirketi, 'Wicked' Bebeklerin Ambalajına Yetişkin İçerikli Site Linki Basınca Ortalık Karıştı

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
12.11.2024 - 14:03

Amerikan oyuncak markası Mattel, 'Wicked' bebeklerinin ambalajına yanlışlıkla porno sitesi bağlantısı bastı. Yapılan yanlışın ardından bebekler raftan kaldırıldı. Şirketten hem özür mesajı hem de tavsiyeler geldi. 'Wicked' filminin vizyona girmesine sayılı günler kala meydana gelen bu yanlışlık dünya basınının gündemine yerleşti. Detaylar içerikte!

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Cynthia Erivo, Ariana Grande ve Jonathan Bailey'in başrollerde oynadığı 'Wicked' filminin vizyona girmesine sayılı günler kaldı. Ancak film daha vizyona girmeden yapılan bir yanlışlık ortalığı fena karıştırdı.

Cynthia Erivo, Ariana Grande ve Jonathan Bailey'in başrollerde oynadığı 'Wicked' filminin vizyona girmesine sayılı günler kaldı. Ancak film daha vizyona girmeden yapılan bir yanlışlık ortalığı fena karıştırdı.

Barbie bebeklerinin de üreticisi olan Mattel, İngiliz aktris Cynthia Erivo ile şarkıcı Ariana Grande tarafından canlandırılan karakterlerin bebeklerini piyasaya sürmüştü.

Barbie bebeklerinin de üreticisi olan Mattel, İngiliz aktris Cynthia Erivo ile şarkıcı Ariana Grande tarafından canlandırılan karakterlerin bebeklerini piyasaya sürmüştü.

Şirketin Wicked bebeklerinin dış ambalajına filmin web sitesi yerine yanlışlıkla bir porno sitesinin internet bağlantısını bastığı ortaya çıktı. Müşteriler bebek paketlerinin üzerindeki bağlantıya tıkladıklarında WickedMovie.com yerine Wicked isimli bir porno sitesine yönlendirildi.

Şirketin Wicked bebeklerinin dış ambalajına filmin web sitesi yerine yanlışlıkla bir porno sitesinin internet bağlantısını bastığı ortaya çıktı. Müşteriler bebek paketlerinin üzerindeki bağlantıya tıkladıklarında WickedMovie.com yerine Wicked isimli bir porno sitesine yönlendirildi.

Euronews'ün haberine göre Mattel bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Yaptıkları açıklamada,

Euronews'ün haberine göre Mattel bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Yaptıkları açıklamada,

'Çocuklar için uygun olmayan bu hatadan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Bunu düzeltmek için hemen harekete geçeceğiz. Ürüne sahip olan tüketicilerin ambalajları atmalarını ya da bağlantıyı gizlemelerini tavsiye ediyoruz' dedi.

The Hollywood Reporter'a göre bu tek seferlik bir hata değil. Zira Mattel koleksiyonunun tamamı ABD'deki büyük mağazaların raflarından çekilmiş durumda. Siz şirketin yaptığı bu hataya ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...

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