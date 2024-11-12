Stresten Dişleri Dökülen 'Squid Game'in Yaratıcısı İkinci Sezonu Neden Çektiğini İtiraf Etti
Stresten Dişleri Dökülen 'Squid Game'in Yaratıcısı İkinci Sezonu Neden Çektiğini İtiraf Etti
'Squid Game'in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, BBC'ye verdiği bir röportajda ilk sezondan sonra stres yüzünden dişlerinin döküldüğünü anlattı. Yaratıcı, ikinci sezonu çekme sebebinin hikayeyi tam olarak bitirememesi olduğunu dile getirdi. Ayrıca para yüzünden çektiğini itiraf etti. Hwang Dong-hyuk bu sezon da çok stresli olduğunu belirtti. Detaylar içerikte!
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Bütün dünyanın heyecanla beklediği Netflix dizisi 'Squid Game'in ikinci sezonu 26 Aralık'ta gösterime girecek. Yeni sezonda 456 numara yani Seong Gi-hun, diğer oyuncuları oyundan çıkarmaya ve yarışmayı bitirmeye çalışacak.
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Güney Kore dizisinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk geçtiğimiz günlerde BBC'ye bir röportaj verdi. Dong-hyuk yaptığı açıklamada,
Deadline'da yer alan habere göre Hwang Dong-hyuk neden döndüğünü de itiraf etti. Kendisini diziye döndürenin "para" olduğunu dile getirdi.
Hwang Dong-hyuk yaptığı açıklamada,
Siz dişleri dökülen 'Squid Game'in yaratıcısının diziyi para için çekmesine ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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