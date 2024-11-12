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Stresten Dişleri Dökülen 'Squid Game'in Yaratıcısı İkinci Sezonu Neden Çektiğini İtiraf Etti

Stresten Dişleri Dökülen 'Squid Game'in Yaratıcısı İkinci Sezonu Neden Çektiğini İtiraf Etti

dizi Netflix Squid Game
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
12.11.2024 - 13:04

'Squid Game'in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, BBC'ye verdiği bir röportajda ilk sezondan sonra stres yüzünden dişlerinin döküldüğünü anlattı. Yaratıcı, ikinci sezonu çekme sebebinin hikayeyi tam olarak bitirememesi olduğunu dile getirdi. Ayrıca para yüzünden çektiğini itiraf etti. Hwang Dong-hyuk bu sezon da çok stresli olduğunu belirtti. Detaylar içerikte!

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Bütün dünyanın heyecanla beklediği Netflix dizisi 'Squid Game'in ikinci sezonu 26 Aralık'ta gösterime girecek. Yeni sezonda 456 numara yani Seong Gi-hun, diğer oyuncuları oyundan çıkarmaya ve yarışmayı bitirmeye çalışacak.

Bütün dünyanın heyecanla beklediği Netflix dizisi 'Squid Game'in ikinci sezonu 26 Aralık'ta gösterime girecek. Yeni sezonda 456 numara yani Seong Gi-hun, diğer oyuncuları oyundan çıkarmaya ve yarışmayı bitirmeye çalışacak.

Güney Kore dizisinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk geçtiğimiz günlerde BBC'ye bir röportaj verdi. Dong-hyuk yaptığı açıklamada,

Güney Kore dizisinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk geçtiğimiz günlerde BBC'ye bir röportaj verdi. Dong-hyuk yaptığı açıklamada,

'İlk sezonun stresi yüzünden 8-9 dişimi kaybettim. Ama bu strese rağmen yine de ikinci sezon için geri döndüm' dedi.

Deadline'da yer alan habere göre Hwang Dong-hyuk neden döndüğünü de itiraf etti. Kendisini diziye döndürenin "para" olduğunu dile getirdi.

Deadline'da yer alan habere göre Hwang Dong-hyuk neden döndüğünü de itiraf etti. Kendisini diziye döndürenin "para" olduğunu dile getirdi.

Hwang Dong-hyuk yaptığı açıklamada,

Hwang Dong-hyuk yaptığı açıklamada,

'İlk sezonda dünya çapında büyük bir başarı elde ettim ama çok fazla kazanamadım. İkinci sezonla bunu telafi edeceğim. Ayrıca hikayeyi tam olarak bitiremedim. Şu an hissettiğim stres çok daha büyük. Muhtemelen çok yakın bir zamanda birkaç tane daha diş çektirmek zorunda kalacağım' dedi.

Siz dişleri dökülen 'Squid Game'in yaratıcısının diziyi para için çekmesine ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...

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