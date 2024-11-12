Stresten Dişleri Dökülen 'Squid Game'in Yaratıcısı İkinci Sezonu Neden Çektiğini İtiraf Etti

'İlk sezonda dünya çapında büyük bir başarı elde ettim ama çok fazla kazanamadım. İkinci sezonla bunu telafi edeceğim. Ayrıca hikayeyi tam olarak bitiremedim. Şu an hissettiğim stres çok daha büyük. Muhtemelen çok yakın bir zamanda birkaç tane daha diş çektirmek zorunda kalacağım' dedi.