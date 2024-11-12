Maliyeti 250 Milyon Doları Aşan 'Arcane' Dizisinin İkinci Sezonunu İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!

League of Legends evreninde geçen 'Arcane' dizisinin heyecanla beklenen ikinci sezonundan üç bölüm Netflix'te gösterime girdi. Diziyi izleyenler hikayenin gidişatına ve görsel efektlerine bayıldı. İzleyicilerin çoğu yapım maliyeti 250 milyon doları aşan dizinin bu parayı sonuna kadar hak ettiklerini dile getirdi. Peki ilk üç bölümü izleyenler dizi hakkında sosyal medyada hangi yorumları yaptılar? Gelin hep birlikte tepkilere bakalım.