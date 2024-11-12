Maliyeti 250 Milyon Doları Aşan 'Arcane' Dizisinin İkinci Sezonunu İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!
Maliyeti 250 Milyon Doları Aşan 'Arcane' Dizisinin İkinci Sezonunu İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!
League of Legends evreninde geçen 'Arcane' dizisinin heyecanla beklenen ikinci sezonundan üç bölüm Netflix'te gösterime girdi. Diziyi izleyenler hikayenin gidişatına ve görsel efektlerine bayıldı. İzleyicilerin çoğu yapım maliyeti 250 milyon doları aşan dizinin bu parayı sonuna kadar hak ettiklerini dile getirdi. Peki ilk üç bölümü izleyenler dizi hakkında sosyal medyada hangi yorumları yaptılar? Gelin hep birlikte tepkilere bakalım.
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League of Legends evreninde geçen 'Arcane' dizisi ikinci sezonunun ilk üç bölümüyle 9 Kasım'da Netflix'te gösterime girdi.
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Dizi, animasyon dünyasında yeni bir rekor kırdı. Dizinin iki sezonunu yapım ve tanıtım maliyetinin 250 milyon doları geçtiği duyuruldu. Variety'nin haberine göre bunun nedeni izleyicilere hak ettikleri kalitede bir yapım sunabilmek olarak belirtildi.
'Arcane' dizisinin son bölümleri izleyenler ise resmen bayıldı. İzleyiciler dizi hakkında sosyal medyada birbirinden olumlu yorumlar yaptılar. Gelin hep birlikte o tepkilere bakalım...
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