Evde Tek Başına'daki Çocuk Rolüyle Tanıdığımız Ünlü Oyuncu 'Fallout' Dizisinin Kadrosuna Dahil Oldu
Evde Tek Başına'daki Çocuk Rolüyle Tanıdığımız Ünlü Oyuncu 'Fallout' Dizisinin Kadrosuna Dahil Oldu
Evde Tek Başına'nın çocuk oyuncusu Macaulay Culkin şimdilerde 44 yaşında. Ünlü oyuncu ekranlarda çok görünmüyor ama dizi kariyerine de devam ediyor. Variety'nin haberine göre Culkin, Amazon Prime Video'nun hit dizisi 'Fallout'un kadrosuna dahil oldu. Ünlü oyuncu bu dizide çılgın bir dahiyi canlandıracak. Detaylar içerikte!
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Amerikalı aktör Macaulay Culkin desek, belki çoğunuza bu isim bir şey ifade etmeyecek. Ama 1990 yılında vizyona giren Evde Tek Başına (Home Alone) filmindeki çocuk rolüyle hafızalarımıza kazınan oyuncu desek hepiniz onu hatırlayacaksınız.
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En son 'The Righteous Gemstones' dizisinde rol alan 44 yaşındaki oyuncu ekranlarda çok gözükmüyor. Müzik kariyerini de sürdüren Culkin genelde vaktini ailesiyle geçiriyor.
Son çıkan haberlere bakacak olursak Macaulay Culkin çok ses getiren bir yapımda rol almaya hazırlanıyor. Variety'nin haberine göre Evde Tek Başına, Evde Tek Başına 2 ve Richie Rich oyuncusu meşhur video oyunu serisi 'Fallout' dizisinde rol alacak.
Macaulay Culkin, Amazon Prime Video'nun çok izlenen bu dizisinin ikinci sezonunda çılgın bir dahi karakterini canlandıracak.
Ella Purnell, Aaron Moten ve Walton Goggins'in başrollerini paylaştığı 'Fallout', nükleer kıyametten 200 yıl sonra geçiyor. Radyasyondan, mutantlardan korunmak için Los Angeles'taki yeraltı sığınaklarında yaşayan insanların hikayesini anlatıyor. Peki siz diziyi izliyor musunuz? Yorumlara buyrun...
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