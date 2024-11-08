Evde Tek Başına'daki Çocuk Rolüyle Tanıdığımız Ünlü Oyuncu 'Fallout' Dizisinin Kadrosuna Dahil Oldu

Evde Tek Başına'nın çocuk oyuncusu Macaulay Culkin şimdilerde 44 yaşında. Ünlü oyuncu ekranlarda çok görünmüyor ama dizi kariyerine de devam ediyor. Variety'nin haberine göre Culkin, Amazon Prime Video'nun hit dizisi 'Fallout'un kadrosuna dahil oldu. Ünlü oyuncu bu dizide çılgın bir dahiyi canlandıracak. Detaylar içerikte!