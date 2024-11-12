Ridley Scott, Barry Keoghan'ın 'Gladyatör 2'den Ayrılması Hakkında Bir İddiada Bulundu

Ridley Scott'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Gladyatör 2'nin vizyona girmesine sayılı günler kaldı. Scott, oyuncu kadrosu göz dolduran filmden Barry Keoghan'ın neden ayrıldığını bir röportajda yorumladı. Keoghan'ın 'Saltburn'e odaklandığı için bu filmde yer almadığını iddia etti. Ancak ünlü oyuncu 'Gladyatör 2'den ayrılış sebebinin zaman çakışması olduğunu söylemişti. Detaylar içerikte!