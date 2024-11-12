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Ridley Scott, Barry Keoghan'ın 'Gladyatör 2'den Ayrılması Hakkında Bir İddiada Bulundu

Ridley Scott, Barry Keoghan'ın 'Gladyatör 2'den Ayrılması Hakkında Bir İddiada Bulundu

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
12.11.2024 - 08:49

Ridley Scott'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Gladyatör 2'nin vizyona girmesine sayılı günler kaldı. Scott, oyuncu kadrosu göz dolduran filmden Barry Keoghan'ın neden ayrıldığını bir röportajda yorumladı. Keoghan'ın 'Saltburn'e odaklandığı için bu filmde yer almadığını iddia etti. Ancak ünlü oyuncu 'Gladyatör 2'den ayrılış sebebinin zaman çakışması olduğunu söylemişti. Detaylar içerikte!

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Pedro Pascal, Paul Mescal ve Connie Nielsen'in başrollerinde oynadığı 'Gladyatör 2' bu hafta dünya çapında vizyona giriyor.

Pedro Pascal, Paul Mescal ve Connie Nielsen'in başrollerinde oynadığı 'Gladyatör 2' bu hafta dünya çapında vizyona giriyor.

Filmin oyuncu kadrosunda 'The Banshees of Inisherin' ve 'Saltburn' filmleriyle yıldızı parlayan İrlandalı aktör Barry Keoghan da vardı ancak kendisi filmden ayrılmıştı.

Filmin oyuncu kadrosunda 'The Banshees of Inisherin' ve 'Saltburn' filmleriyle yıldızı parlayan İrlandalı aktör Barry Keoghan da vardı ancak kendisi filmden ayrılmıştı.

Onun yerine ise İmparator Caracalla rolünü oynamak için Fred Hechinger seçilmişti. Geçtiğimiz günlerde yönetmen Ridley Scott, Barry Keoghan'ın 'Gladyatör 2'den neden ayrıldığını anlattı.

Onun yerine ise İmparator Caracalla rolünü oynamak için Fred Hechinger seçilmişti. Geçtiğimiz günlerde yönetmen Ridley Scott, Barry Keoghan'ın 'Gladyatör 2'den neden ayrıldığını anlattı.

Independent'ta yer alan habere göre Scott, Keoghan'ın 'Saltburn' filminde oynadığı için bu filmde yer alamadığını iddia etti. New York Times'a konuşan ünlü yönetmen Barry'nin çok karmaşık olduğunu ve her şeyi kontrol altında tutmaya çalıştığını dile getirdi.

Independent'ta yer alan habere göre Scott, Keoghan'ın 'Saltburn' filminde oynadığı için bu filmde yer alamadığını iddia etti. New York Times'a konuşan ünlü yönetmen Barry'nin çok karmaşık olduğunu ve her şeyi kontrol altında tutmaya çalıştığını dile getirdi.

Barry Keoghan geçtiğimiz aylarda 'Gladyatör 2' filminden ayrılış sebebinin Andrea Arnold'un son filmi 'Bird'de rol alacak olmasından kaynaklandığını söylemişti. Keoghan zaman çakışması olduğunu belirtmişti. Siz Barry Keoghan'ın bu filmde yer almamasına ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...

Barry Keoghan geçtiğimiz aylarda 'Gladyatör 2' filminden ayrılış sebebinin Andrea Arnold'un son filmi 'Bird'de rol alacak olmasından kaynaklandığını söylemişti. Keoghan zaman çakışması olduğunu belirtmişti. Siz Barry Keoghan'ın bu filmde yer almamasına ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...

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