'Dune' Filmlerinin Yönetmeni Denis Villeneuve, Quentin Tarantino'ya Sert Sözlerle Cevap Verdi
'Dune' Filmlerinin Yönetmeni Denis Villeneuve, Quentin Tarantino'ya Sert Sözlerle Cevap Verdi
Dünyaca ünlü yönetmen Quentin Tarantino yeniden çevrim yapımları eleştirmişti. Bununla kalmayan Tarantino 'Dune' serisini hiç izlemediğini söyleyerek taşı Denis Villeneuve atmıştı. Villeneuve ise Tarantino'nun eleştirisine sessiz kalmadı. Ünlü yönetmen yaptığı bir açıklamada 'Tarantino'nun söyledikleri umrumda değil' dedi. Detaylar içerikte!
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Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, Denis Villeneuve'ün yönetmen koltuğunda oturduğu 'Dune' filmlerini izlemediğini söyleyerek eleştirmişti.
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Yeniden çevrim yapımları eleştiren Tarantino yaptığı açıklamada,
Tarantino'nun bu eleştirisinin ardından 'Dune' serisinin yönetmeni Denis Villeneuve'den yanıt gecikmedi.
The Montreal Gazzette'ye konuşan Villeneuve yaptığı açıklamada,
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