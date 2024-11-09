Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
'Dune' Filmlerinin Yönetmeni Denis Villeneuve, Quentin Tarantino'ya Sert Sözlerle Cevap Verdi

'Dune' Filmlerinin Yönetmeni Denis Villeneuve, Quentin Tarantino'ya Sert Sözlerle Cevap Verdi

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
09.11.2024 - 18:42

Dünyaca ünlü yönetmen Quentin Tarantino yeniden çevrim yapımları eleştirmişti. Bununla kalmayan Tarantino 'Dune' serisini hiç izlemediğini söyleyerek taşı Denis Villeneuve atmıştı. Villeneuve ise Tarantino'nun eleştirisine sessiz kalmadı. Ünlü yönetmen yaptığı bir açıklamada 'Tarantino'nun söyledikleri umrumda değil' dedi. Detaylar içerikte!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, Denis Villeneuve'ün yönetmen koltuğunda oturduğu 'Dune' filmlerini izlemediğini söyleyerek eleştirmişti.

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, Denis Villeneuve'ün yönetmen koltuğunda oturduğu 'Dune' filmlerini izlemediğini söyleyerek eleştirmişti.

Yeniden çevrim yapımları eleştiren Tarantino yaptığı açıklamada,

Yeniden çevrim yapımları eleştiren Tarantino yaptığı açıklamada,

'David Lynch'in 1984'deki Dune filmlerini birkaç kez izledim. O hikayeyi yeniden izlememe gerek yok. Baharat solucanlarını yeniden görmeme gerek yok. Hatta 'baharat' kelimesinin bu kadar dramatik bir şekilde söylendiği bir filmi izlememe gerek yok' demişti.

Tarantino ile ilgili içeriğimizi buradan okuyabilirsiniz:

Tarantino'nun bu eleştirisinin ardından 'Dune' serisinin yönetmeni Denis Villeneuve'den yanıt gecikmedi.

Tarantino'nun bu eleştirisinin ardından 'Dune' serisinin yönetmeni Denis Villeneuve'den yanıt gecikmedi.

The Montreal Gazzette'ye konuşan Villeneuve yaptığı açıklamada,

The Montreal Gazzette'ye konuşan Villeneuve yaptığı açıklamada,

'Benim çektiğim 'Dune' yeniden çevrim değil. Tarantino'nun ne dediği umrumda değil. Ben Herbert'ın kitabını yeniden uyarladım. Yeniden çevrim konusunda ona katılıyorum ama benim yaptığım özgün bir işti' dedi.

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın