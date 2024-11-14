Yasaklanan 'Queer' Filminin Yönetmeni Türkiye'yi Çok Sert Sözlerle Eleştirdi
Yasaklanan 'Queer' Filminin Yönetmeni Türkiye'yi Çok Sert Sözlerle Eleştirdi
Geçtiğimiz hafta Kadıköy Kaymakamlığı MUBI Fest'in açılış filmi olan 'Queer'i yasakladığını duyurmuştu. Bu yasağın ardından ise MUBI festivali tümden iptal etmişti. Filmin Türkiye'de yasaklanmasına yönetmen Luca Guadagnino'dan bir açıklama geldi. Ünlü yönetmen yaptğı açıklamada Türk yetkilileri sert sözlerle eleştirdi. İşte detaylar...
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Başrolünde Daniel Craig’in oynadığı ve iki eşcinsel erkeğin aşk hikayesini anlatan 'Queer' filmi 7 Kasım'da başlaması planlanan MUBI FEST'in açılış filmi olarak gösterilecekti.
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Ancak Kadıköy Kaymakamlığı filmin gösteriminin yasaklandığını ilan edince film yapım ve dağıtım şirketi MUBI, Türkiye'de düzenlenen film festivalini iptal etme kararı almıştı.
Sosyal medya hesabından bir duyuru yapan MUBI, “Bu yasak kararının sanatı ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan bir müdahale olduğuna inanıyoruz” demişti.
'Queer'in Türkiye'de yasaklanmasının ardından yönetmen Luca Guadagnino'dan da tepki geldi. 'Challengers' ve 'Call Me by Your Name' filmleriyle de tanınan ünlü yönetmen yaptığı açıklamada,
Siz 'Queer'in yönetmeni Luca Guadagnino'nun bu tepkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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