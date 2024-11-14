Yasaklanan 'Queer' Filminin Yönetmeni Türkiye'yi Çok Sert Sözlerle Eleştirdi

'Türkiye hükümeti veya yönetim kurulu bu filmi gerçekten izleyerek mi yoksa yalnızca film hakkında okuduklarına dayanarak mı bu kararı verdi bilmiyorum. Her iki durumda da filmin daha çok kült olmasına yardımcı oluyorlar. Kendi ayaklarına sıkıyorlar' dedi.