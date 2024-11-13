'The Substance' Filmini Öven Dünyaca Ünlü Şarkıcı Katy Perry Dalga Konusu Oldu

Korku türündeki 'The Substance' bu yılın en iyi filmlerinden biri. Katy Perry de aynısını düşünmüş olacak ki yaptığı bir X/Twitter paylaşımında bunu dile getirdi. Ancak ünlü şarkıcının paylaşımı trollerin hedefi oldu. Pek çok kullanıcı ABD seçimlerinde Trump karşısında mağlup olan Kamala Harris üzerinden Katy Perry'yi eleştirdi, alaya aldı. Detaylar içerikte!