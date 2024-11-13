'The Substance' Filmini Öven Dünyaca Ünlü Şarkıcı Katy Perry Dalga Konusu Oldu
'The Substance' Filmini Öven Dünyaca Ünlü Şarkıcı Katy Perry Dalga Konusu Oldu
Korku türündeki 'The Substance' bu yılın en iyi filmlerinden biri. Katy Perry de aynısını düşünmüş olacak ki yaptığı bir X/Twitter paylaşımında bunu dile getirdi. Ancak ünlü şarkıcının paylaşımı trollerin hedefi oldu. Pek çok kullanıcı ABD seçimlerinde Trump karşısında mağlup olan Kamala Harris üzerinden Katy Perry'yi eleştirdi, alaya aldı. Detaylar içerikte!
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Başrollerinde Demi Moore ve Margaret Qualley'in oynadığı 'The Substance' filmi Cannes Film Festivali'nde En İyi Senaryo ödülüne layık görülmüştü.
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Beden korkusu türündeki film, bir zamanlar ünlü bir Hollywood yıldızı olan Elisabeth Sparkle adlı bir aerobik eğitmeninin 50. yaşını kutladığı sırada karaborsada satılan bir ilacı kullanarak kendinin daha genç bir versiyonuna ulaşmasını ve hayatının tehlikeye girmesini konu alıyor.
Filmi izleyen herkes ise çok beğeniyor. Bu isimlerden birisi de pop şarkıcısı Katy Perry. Ünlü şarkıcı X/Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda 'The Substence' filmini "yılın en iyi filmi" olarak nitelendirdi.
Ancak Perry'nin paylaşımı beklenmedik tepkiler aldı. Kimileri ünlü şarkıcıya katılırken kimileri de onu resmen trolledi. Paylaşımın altına "Kamala Harris için de en iyi aday olduğunu söylemiştin. Bugünlerde sana hiçbir konuda güvenemiyorum" ve "Kamala olayından sonra tavsiyelerini dikkate almıyorum" gibi yorumlar yapıldı.
Kimileri de Katy Perry'nin Moore'un canlandırdığı karakterde kendini bulduğunu öne sürerek "Karakteri kendine benzetmiştir" gibi yorumlar yaptı. Siz ünlü şarkıcının paylaşımı hakkında ne düşünüyorsunuz? 'The Substance' sizce de yılın en iyi filmi mi? Yorumlara buyrun...
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