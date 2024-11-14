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'Gladyatör 2' Aktörü Denzel Washington, Filmde Bir Erkeği Öptüğü Sahnenin Kesilmesine Sitem Etti

'Gladyatör 2' Aktörü Denzel Washington, Filmde Bir Erkeği Öptüğü Sahnenin Kesilmesine Sitem Etti

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
14.11.2024 - 08:40 Son Güncelleme: 14.11.2024 - 08:52

Paul Mescal, Pedro Pascal ve Denzel Washington'ın başrollerde oynadığı 'Gladyatör 2' 15 Kasım'da vizyona giriyor. Denzel Washington geçtiğimiz günlerde filmden kesilen sahneler olduğunu ve hayal kırıklığına uğradığını dile getirdi. Ünlü oyuncu bir erkekle öpüştüğü sahnenin kesilmesinin onu şaşırttığını belirtti. Aynı olayın başroldeki oyuncuların da başına geldiğini söyledi. İşte detaylar...

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Paul Mescal, Pedro Pascal ve Denzel Washington'ın başrollerde oynadığı 'Gladyatör 2' filminin Türkiye'de vizyona girmesine sayılı saatler kaldı.

Paul Mescal, Pedro Pascal ve Denzel Washington'ın başrollerde oynadığı 'Gladyatör 2' filminin Türkiye'de vizyona girmesine sayılı saatler kaldı.

2024'ün en çok beklenen bu filminde seyirciler Kolezyum'da bol bol aksiyon sahneleri, acımasız savaşlar ve destansı kahramanlıklar izleyecek. Tabii filmden kesilip çıkarılan bazı sahneler de yok değil.

2024'ün en çok beklenen bu filminde seyirciler Kolezyum'da bol bol aksiyon sahneleri, acımasız savaşlar ve destansı kahramanlıklar izleyecek. Tabii filmden kesilip çıkarılan bazı sahneler de yok değil.

Gayety'de yer alan habere göre filmde güce ve hırsa sahip acımasız Romalı bir komisyoncu olan Macrinus'u canlandıran Denzel Washington'ın bir erkekle öpüşme sahnesini filmden çıkardılar.

Gayety'de yer alan habere göre filmde güce ve hırsa sahip acımasız Romalı bir komisyoncu olan Macrinus'u canlandıran Denzel Washington'ın bir erkekle öpüşme sahnesini filmden çıkardılar.

Denzel Washington konuyla ilgili yaptığı açıklamada,

Denzel Washington konuyla ilgili yaptığı açıklamada,

'Filmde bir adamı dudaklarından öptüm ama bu sahneyi kestiler. Açıkçası biraz hayal kırıklığına uğradım. Daha önce Pedro Pascal ve Paul Mescal arasındaki kesilmiş öpücüğü duyduk ve şimdi bu? Sanırım buna hazır değiller. O öpücükten yaklaşık beş dakika sonra da onu öldürdüm. Bir ölüm öpücüğüydü bu' dedi.

Siz 'Gladyatör 2'yi izleyecek misiniz? Filmden beklentileriniz neler? Yorumlara buyrun...

Siz 'Gladyatör 2'yi izleyecek misiniz? Filmden beklentileriniz neler? Yorumlara buyrun...

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