'Gladyatör 2' Aktörü Denzel Washington, Filmde Bir Erkeği Öptüğü Sahnenin Kesilmesine Sitem Etti
'Gladyatör 2' Aktörü Denzel Washington, Filmde Bir Erkeği Öptüğü Sahnenin Kesilmesine Sitem Etti
Paul Mescal, Pedro Pascal ve Denzel Washington'ın başrollerde oynadığı 'Gladyatör 2' 15 Kasım'da vizyona giriyor. Denzel Washington geçtiğimiz günlerde filmden kesilen sahneler olduğunu ve hayal kırıklığına uğradığını dile getirdi. Ünlü oyuncu bir erkekle öpüştüğü sahnenin kesilmesinin onu şaşırttığını belirtti. Aynı olayın başroldeki oyuncuların da başına geldiğini söyledi. İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paul Mescal, Pedro Pascal ve Denzel Washington'ın başrollerde oynadığı 'Gladyatör 2' filminin Türkiye'de vizyona girmesine sayılı saatler kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2024'ün en çok beklenen bu filminde seyirciler Kolezyum'da bol bol aksiyon sahneleri, acımasız savaşlar ve destansı kahramanlıklar izleyecek. Tabii filmden kesilip çıkarılan bazı sahneler de yok değil.
Gayety'de yer alan habere göre filmde güce ve hırsa sahip acımasız Romalı bir komisyoncu olan Macrinus'u canlandıran Denzel Washington'ın bir erkekle öpüşme sahnesini filmden çıkardılar.
Denzel Washington konuyla ilgili yaptığı açıklamada,
Siz 'Gladyatör 2'yi izleyecek misiniz? Filmden beklentileriniz neler? Yorumlara buyrun...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın