'Gladyatör 2' Aktörü Denzel Washington, Filmde Bir Erkeği Öptüğü Sahnenin Kesilmesine Sitem Etti

'Filmde bir adamı dudaklarından öptüm ama bu sahneyi kestiler. Açıkçası biraz hayal kırıklığına uğradım. Daha önce Pedro Pascal ve Paul Mescal arasındaki kesilmiş öpücüğü duyduk ve şimdi bu? Sanırım buna hazır değiller. O öpücükten yaklaşık beş dakika sonra da onu öldürdüm. Bir ölüm öpücüğüydü bu' dedi.