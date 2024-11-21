'Gladyatör 2' Oyuncusu Paul Mescal Vücut Çalışırken Asla Bırakamadığı İki Kötü Alışkanlığını İtiraf Etti

Ridley Scott'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrollerinde Paul Mescal, Denzel Washington ve Pedro Pascal'ın yer aldığı 'Gladyatör 2' filmi vizyona girdi. Film sinema eleştirmenleri tarafından çok beğenildi. Yılın en iyisi değil, tüm zamanların en iyisi olarak değerlendirildi. Özellikle filmin başrol oyuncusu Paul Mescal'ın dış görünümü dikkatlerden kaçmadı. Peki ünlü oyuncu forma girmek için neler yaptı? Bırakamadığını söylediği kötü alışkanlıklar neydi? İşte detaylar...