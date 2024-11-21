'Gladyatör 2' Oyuncusu Paul Mescal Vücut Çalışırken Asla Bırakamadığı İki Kötü Alışkanlığını İtiraf Etti
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'Gladyatör 2' Oyuncusu Paul Mescal Vücut Çalışırken Asla Bırakamadığı İki Kötü Alışkanlığını İtiraf Etti
Ridley Scott'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrollerinde Paul Mescal, Denzel Washington ve Pedro Pascal'ın yer aldığı 'Gladyatör 2' filmi vizyona girdi. Film sinema eleştirmenleri tarafından çok beğenildi. Yılın en iyisi değil, tüm zamanların en iyisi olarak değerlendirildi. Özellikle filmin başrol oyuncusu Paul Mescal'ın dış görünümü dikkatlerden kaçmadı. Peki ünlü oyuncu forma girmek için neler yaptı? Bırakamadığını söylediği kötü alışkanlıklar neydi? İşte detaylar...
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Paul Mescal, Denzel Washington ve Pedro Pascal'ın başrollerde oynadığı 'Gladyatör 2' filmi geçen hafta Türkiye'de vizyona girdi, ABD'de ise bu hafta vizyona giriyor.
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Ridley Scott'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film sinema eleştirmenleri tarafından sadece yılın en iyi filmi değil tüm zamanların en iyisi olarak değerlendiriyor. Hatta filmde gladyatör komisyoncusunu canlandıran Denzel Washington'ın Oscar'a aday gösterileceği bile tahmin ediliyor.
Gelelim Paul Mescal'a... Filmde Mescal'ın oyunculuğundan ziyade fiziksel formu dikkat çekmişti. Pek çok izleyici 'The Normal People'ın 28 yaşındaki yıldızı Mescal'ın fiziksel görünümünü çok beğenmişti. Peki ama bunun sırrı neydi?
The Independent'ın aktardığına göre ünlü oyuncu The Graham Norton Show programında bu fiziksel forma ulaşabilmek için bir eğitmen ile çalıştığını söyledi. Ardından vazgeçemediği iki kötü alışkanlığını da itiraf etti.
'Gladyatör 2'de Lucius rolünü canlandıran ve Roma'nın zalim imparatorlarına karşı Kolezyum'da savaşan Paul Mescal yaptığı açıklamada,
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Siz 'Gladyatör 2' filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Filmi izlediniz mi? Yorumlara buyrun...
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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