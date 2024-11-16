Vizyona Girsin Diye Gün Saydığımız 'Gladyatör 2' Filmini İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi
Vizyona Girsin Diye Gün Saydığımız 'Gladyatör 2' Filmini İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi
İlk 'Gladyatör' filminden 24 yıl sonra çekilen 'Gladyatör 2' vizyona girdi. 2024 yılının en merakla beklenen filmi olan bu yapımı izlemek için meraklıları sinema salonlarını doldurdu. Paul Mescal, Denzel Washington ve Pedro Pascal'ın başrollerde oynadığı filmi kimileri çok beğenirken kimileri de ilk film kadar iyi olmadığını dile getirdiler. Yorumlarını sosyal medyada paylaştılar. Gelin 'Gladyatör 2'ye gelen ilk tepkilere hep birlikte bakalım.
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Paul Mescal, Denzel Washington ve Pedro Pascal'ın başrollerde oynadığı 'Gladyatör 2' Türkiye'de vizyona girdi.
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Film, General Maximus Decimus Meridius'un oğlu Lucius'un bir savaş esiri olarak Roma'ya gelişini, annesiyle yüzleşmesini ve arenadaki mücadelesini konu alıyor.
İlk 'Gladyatör' filminin üzerinden 24 yıl sonra çekilen ve meraklılarının vizyona girsin diye gün saydığı Ridley Scott imzalı film izleyenler tarafından çok beğenildi.
Gelin izleyenlerin sosyal medyada yaptığı yorumlara hep birlikte bakalım:
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