Vizyona Girsin Diye Gün Saydığımız 'Gladyatör 2' Filmini İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi

İlk 'Gladyatör' filminden 24 yıl sonra çekilen 'Gladyatör 2' vizyona girdi. 2024 yılının en merakla beklenen filmi olan bu yapımı izlemek için meraklıları sinema salonlarını doldurdu. Paul Mescal, Denzel Washington ve Pedro Pascal'ın başrollerde oynadığı filmi kimileri çok beğenirken kimileri de ilk film kadar iyi olmadığını dile getirdiler. Yorumlarını sosyal medyada paylaştılar. Gelin 'Gladyatör 2'ye gelen ilk tepkilere hep birlikte bakalım.