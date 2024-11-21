Kadroda Yok Yok! Christopher Nolan'ın Vampir Temalı Filminin Oyuncu Kadrosu Belli Oldu

Oscar ödüllü 'Oppenheimer' filminin yönetmeni Christopher Nolan yeni filminin oyuncu kadrosunu kurmaya başladı. Kadroya Matt Damon'dan tutun da Anne Hathaway'e kadar pek çok ünlü isim dahil oldu. Filmin oyuncu kadrosuna Robert Pattinson da dahil olunca kadro yıldızlar geçidine döndü. Bir vampir hikayesini konu alan filmin ismi ise henüz açıklanmadı. İşte detaylar...