Kadroda Yok Yok! Christopher Nolan'ın Vampir Temalı Filminin Oyuncu Kadrosu Belli Oldu
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Kadroda Yok Yok! Christopher Nolan'ın Vampir Temalı Filminin Oyuncu Kadrosu Belli Oldu
Oscar ödüllü 'Oppenheimer' filminin yönetmeni Christopher Nolan yeni filminin oyuncu kadrosunu kurmaya başladı. Kadroya Matt Damon'dan tutun da Anne Hathaway'e kadar pek çok ünlü isim dahil oldu. Filmin oyuncu kadrosuna Robert Pattinson da dahil olunca kadro yıldızlar geçidine döndü. Bir vampir hikayesini konu alan filmin ismi ise henüz açıklanmadı. İşte detaylar...
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Oscar ödüllü 'Oppenheimer' filminin yönetmeni Christopher Nolan'ın yeni filmi sinemaseverler tarafından çok merak ediliyor. Aylardır Nolan'ın bir vampir filmi hikayesiyle geri döneceği konuşuluyor.
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Filmin hazırlıklarına daha doğrusu oyuncu seçimlerine ise başlandı. Ve kadroda yok yok desek yeridir. İlk olarak filmin başrolünde Matt Damon'ın yer alacağı açıklanmıştı. Kendisi Nolan ile hem 'Interstellar' hem de 'Oppenheimer'da birlikte çalışmıştı.
Onun ardından Örümcek Adam rolüyle tanıdığımız Tom Holland'ın kadroya dahil olduğunu öğrenmiştik.
Daha sonrasında ise filmin kadrosuna Zendaya ile Anne Hathaway'in katılacağı bilgisi gelmişti. Zendaya ünlü yönetmenle ilk defa çalışacakken Anne Hathaway üçüncü defa bir filmde buluşacak.
Tüm bu oyuncuların yanı sıra 'Sessiz Bir Yer: Birinci Gün' filminde Samira'yı canlandıran Lupita Nyong’o da kadroya dahil olmuştu. İzleyenler onu 'Us' yani 'Biz' filminden de hatırlayacaktır. Tabii '12 Yıllık Esaret' filmindeki Patsey rolünü unutmamak gerek. Kendisi bu filmle 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü' almıştı.
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Ve şimdi de Christopher Nolan'ın 2020 yılında vizyona giren 'Tenet' filminde rol alan Robert Pattinson, bu yıldızlar geçidi gibi kadroya dahil oldu.
Filmin çekimleri 2025 yılının ilk aylarında başlayacak. Adı henüz açıklanmayan film 17 Temmuz 2026'da vizyona girecek. Siz Christopher Nolan'ın bir araya getirdiği bu kadro hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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