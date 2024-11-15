Cinsiyet Değiştirme Ameliyatını Konu Alan Selena Gomez'in Filmi 'Emilia Pérez' İzleyenleri İkiye Böldü

Selena Gomez ve Zoe Saldaña'nın başrollerde oynadığı müzikal suç gerilim filmi 'Emilia Pérez' izleyenleri ikiye böldü. Bu gerilim filmini kimileri yılın en iyi filmi diye nitelendirirken kimileri de sıkıcı buldu. Ayrıca müzikal sahnelerinin çok fazla olması da eleştirildi. Bir mafya liderinin cinsiyet değiştirme ameliyatını konu alan film izleyenleri şaşırttı. İşte detaylar...