Cinsiyet Değiştirme Ameliyatını Konu Alan Selena Gomez'in Filmi 'Emilia Pérez' İzleyenleri İkiye Böldü
Cinsiyet Değiştirme Ameliyatını Konu Alan Selena Gomez'in Filmi 'Emilia Pérez' İzleyenleri İkiye Böldü
Selena Gomez ve Zoe Saldaña'nın başrollerde oynadığı müzikal suç gerilim filmi 'Emilia Pérez' izleyenleri ikiye böldü. Bu gerilim filmini kimileri yılın en iyi filmi diye nitelendirirken kimileri de sıkıcı buldu. Ayrıca müzikal sahnelerinin çok fazla olması da eleştirildi. Bir mafya liderinin cinsiyet değiştirme ameliyatını konu alan film izleyenleri şaşırttı. İşte detaylar...
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Selena Gomez ve Zoe Saldaña'nın başrollerde oynadığı müzikal suç gerilim filmi 'Emilia Pérez' 2024 Cannes Film Festivali'nin en ayrıştırıcı filmi diye diye nitelendirilmişti.
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Jacques Audiard'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, her biri kendi mutluluğunun peşinde koşan dört olağanüstü kadını takip ediyor. Kartel lideri Emilia, takdir edilmeyen bir avukat olan Rita'yı ölümünü taklit etmesine yardım etmesi için görevlendiriyor.
Filmi izleyenler ise şaşkın. Sosyal medya kullanıcıları film hakkında hem "sıkıcı" hem de "yılın en iyi filmi" gibi birbirinden farklı yorumlar yapıyorlar.
Kimileri de "araya çarpık müzikal performansların serpiştirildiği, aklınıza gelebilecek en sıkıcı, sıradan bir suç draması" olarak nitelendiriyor 'Emilia Pérez'i.
Bir mafya liderinin cinsiyet değiştirme ameliyatını konu alan 'Emilia Pérez' filmini siz de izlediniz mi? Nasıl buldunuz? Yorumlara buyurun...
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