Kreşmax mi? Gaspar Noé, Çocuklar İçin Film Çekmek İstediğini Söyleyince Tartışma Konusu Oldu
Kreşmax mi? Gaspar Noé, Çocuklar İçin Film Çekmek İstediğini Söyleyince Tartışma Konusu Oldu
Dünyaca ünlü yönetmen Gaspar Noé, Kahire Film Festivali'ne katıldı. Burada, gelecekte çocuk filmleri çekmek istediğini söyledi. Arjantin asıllı Fransız yönetmenin hayali tartışma konusu oldu. Rahatsız edici film çekimleriyle ünlü olan Noé'nin fikrine 'yapma' sesleri yükseldi. İşte gelen yorumlar...
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'Irreversible', 'Climax' ve 'Vortex' gibi tartışmalı filmlere imza atan Arjantinli yönetmen Gaspar Noé, katıldığı Kahire Film Festivali'nde çok konuşulacak bir hayalini paylaştı.
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Dünyaca ünlü yönetmen gelecekte ilgisini çekecek başlıca film türlerinin belgesel, savaş ve korku filmleri olduğunu söyledi ve "çocuklar için de film çekmek istiyorum" diyerek asıl bombayı patlattı.
Noé yaptığı açıklamada, "Çocuklar aslında birer küçük yetişkinlerdir. Çocukken de tehlikedeyiz. O yaşta çocuk her şeye maruz kalabilir. Çocuğum olmamasına rağmen onlara çok bağlıyım. Maruz kaldıkları tehlikelere ve kırılganlıklarına dair küçük çocuklarla film yapmak isterim" dedi.
Cinsellik ve şiddet dolu film çekim tarzıyla insanları rahatsız eden ünlü yönetmenin bu açıklaması sosyal medyada hem tartışma hem de goygoy konusu oldu. Haberi alanlar yorum yapmakta gecikmedi:
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9. "Filmden ilk sahneler"
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