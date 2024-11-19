Kreşmax mi? Gaspar Noé, Çocuklar İçin Film Çekmek İstediğini Söyleyince Tartışma Konusu Oldu

Dünyaca ünlü yönetmen Gaspar Noé, Kahire Film Festivali'ne katıldı. Burada, gelecekte çocuk filmleri çekmek istediğini söyledi. Arjantin asıllı Fransız yönetmenin hayali tartışma konusu oldu. Rahatsız edici film çekimleriyle ünlü olan Noé'nin fikrine 'yapma' sesleri yükseldi. İşte gelen yorumlar...