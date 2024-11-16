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Rami Malek'in İstanbul'da Çekilen Filmindeki O Sahneler Sosyal Medyada Çok Konuşuldu

Rami Malek'in İstanbul'da Çekilen Filmindeki O Sahneler Sosyal Medyada Çok Konuşuldu

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
16.11.2024 - 20:13

Rami Malek'in başrolde oynadığı 'The Amateur' filmi 2025 yılında vizyona giriyor. Filmden ilk fragman ve kareler sosyal medyada paylaşılıyor. Malek'in bir CIA ajanını canlandırdığı filmde İstanbul'da çekilmiş bazı sahneler de var. Tabii bu sahneler bizim insanlarımızın dikkatini çekiyor. Zira sahnelerde sarı efekt yok. Gelin o fotoğraflara gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

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Rami Malek'in başrolde oynadığı aksiyon ve gerilim filmi 'The Amateur' 2025 yılının nisan ayında vizyona girmeye hazırlanıyor.

Rami Malek'in başrolde oynadığı aksiyon ve gerilim filmi 'The Amateur' 2025 yılının nisan ayında vizyona girmeye hazırlanıyor.

Film, bir CIA kriptografının karısını öldüren bir grup teröristin peşine gitmesine izin vermesi için çalıştığı kuruma şantaj yapmayı başarmasını ve intikamını almasını konu alıyor.

Film, bir CIA kriptografının karısını öldüren bir grup teröristin peşine gitmesine izin vermesi için çalıştığı kuruma şantaj yapmayı başarmasını ve intikamını almasını konu alıyor.

'The Amateur' filminin fragmanını buradan izleyebilirsiniz:

Filmin bizim için en dikkat çeken tarafı ise bazı sahnelerinin İstanbul'da çekilmesi oldu. Rami Malek'in İstanbul'da çekilen sahneleri sosyal medyada çok konuşuldu. Gelin yorumlara hep birlikte bakalım.

Filmin bizim için en dikkat çeken tarafı ise bazı sahnelerinin İstanbul'da çekilmesi oldu. Rami Malek'in İstanbul'da çekilen sahneleri sosyal medyada çok konuşuldu. Gelin yorumlara hep birlikte bakalım.

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