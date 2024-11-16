Rami Malek'in İstanbul'da Çekilen Filmindeki O Sahneler Sosyal Medyada Çok Konuşuldu

Rami Malek'in başrolde oynadığı 'The Amateur' filmi 2025 yılında vizyona giriyor. Filmden ilk fragman ve kareler sosyal medyada paylaşılıyor. Malek'in bir CIA ajanını canlandırdığı filmde İstanbul'da çekilmiş bazı sahneler de var. Tabii bu sahneler bizim insanlarımızın dikkatini çekiyor. Zira sahnelerde sarı efekt yok. Gelin o fotoğraflara gelen yorumlara hep birlikte bakalım.