MasterChef Tadındaki 'Harry Potter: Wizards of Baking' Yarışma Programını İzleyenler Çok Beğendi
MasterChef Tadındaki 'Harry Potter: Wizards of Baking' Yarışma Programını İzleyenler Çok Beğendi
Harry Potter serisinin oyuncuları James ve Oliver Phelps geçtiğimiz gün yepyeni bir reality şovla izleyicilerin karşısına çıktı. 'Harry Potter: Wizards of Baking' adlı bu yarışmada pastacı yarışmacılar, Harry Potter filmlerinin çekildiği stüdyoya geliyor. Burada Harry Potter evreninden esinlenerek pastalar yapıyor. Peki ilk bölümü izleyenler şov hakkında ne düşünüyor? Gelin yorumlara hep birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Harry Potter serisinde Ron'un ikiz abileri Fred ve George Weasley'i hepiniz hatırlıyorsunuz. Filmlerin en şakacı iki karakterini oynayan James ve Oliver Phelps şimdilerde bir reality şovla ekranlara gelmeye başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu reality şovda pastacı yarışmacılar, Harry Potter filmlerinin çekildiği stüdyoya geliyor ve sürpriz konuklarla birlikte Harry Potter evreninden esinlenerek pastalar yapıyor.
İlk bölümü 14 Kasım'da yayınlanan 'Harry Potter: Wizards of Baking'in fragmanını buradan izleyebilirsiniz:
Peki bu reality şovu izleyenler ne tepki verdi? Gelin hep birlikte yorumlara bakalım:
"Birinci bölümü sevdim. Gelecek hafta için heyecanlıyım"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Harry Potter: Wizards of Baking'i izlemek şaşırtıcı derecede ilginç ve eğlenceli, ayrıca dünyanın en iyi pastacılarından bazıları da var"
"Harry Potter Wizards of Baking'i izliyorum ve bu beni filmleri arka arkaya izleyip kitapları tekrar okumaya teşvik ediyor. Bu fırıncılar inanılmaz yetenekli ve inanılmaz hayal güçlerine sahipler"
"Harry Potter Wizards of Baking'in ilk bölümü muhteşemdi"
"Harry Potter: Wizards of Baking sadece yemek pişirme veya fırınlama ile ilgili bir gösteri değil. Büyülü, mutfak SANATI ile ilgili! Wizards of Baking Kupası'nı kim kazanacak? Yarışma başlasın!"
"Harry Potter: Wizards of Baking'i izliyorum! Bu gösterinin nasıl bir araya getirildiğini görmek çok eğlenceli. Nefis bir gösteri!"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz bu MasterChef tadındaki 'Harry Potter: Wizards of Baking' yarışması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın