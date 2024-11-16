MasterChef Tadındaki 'Harry Potter: Wizards of Baking' Yarışma Programını İzleyenler Çok Beğendi

Harry Potter serisinin oyuncuları James ve Oliver Phelps geçtiğimiz gün yepyeni bir reality şovla izleyicilerin karşısına çıktı. 'Harry Potter: Wizards of Baking' adlı bu yarışmada pastacı yarışmacılar, Harry Potter filmlerinin çekildiği stüdyoya geliyor. Burada Harry Potter evreninden esinlenerek pastalar yapıyor. Peki ilk bölümü izleyenler şov hakkında ne düşünüyor? Gelin yorumlara hep birlikte bakalım.