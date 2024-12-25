İstanbul’da TEM Otoyolunda Öğrenci Servisi Devrildi: Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
İstanbul’da TEM Otoyolunda Öğrenci Servisi Devrildi: Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda okul servisi devrildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kaza nedeniyle trafik tek şerite düşürüldü. Olay yerinden kaza aracı kaldırıldı ve yaralılar hastaneye sevk edildi.
Olay yerinden ilk görüntüler👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın