onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul’da TEM Otoyolunda Öğrenci Servisi Devrildi: Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

İstanbul’da TEM Otoyolunda Öğrenci Servisi Devrildi: Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.12.2024 - 16:28

İstanbul'da Sarıyer Seyrantepe TEM otoyolunda okul servisi devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeride düşürüldü. Yaralılar hastanelere sevk edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda okul servisi devrildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda okul servisi devrildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaza nedeniyle trafik tek şerite düşürüldü. Olay yerinden kaza aracı kaldırıldı ve yaralılar hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle trafik tek şerite düşürüldü. Olay yerinden kaza aracı kaldırıldı ve yaralılar hastaneye sevk edildi.

Olay yerinden ilk görüntüler👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
4
4
4
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın