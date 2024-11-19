Ulaş Tuna Astepe'nin Romantik Tahir ve Toksik Cihan Gibi İki Uç Karakteri Canlandırması Kıyaslandı

Çoğumuz Ulaş Tuna Astepe'yi Sen Anlat Karadeniz'deki Tahir Kaleli rolüyle tanıdı. Tahir'in deli dolu ama çok seven karakteri izleyenler tarafından çok sevildi. Ünlü oyuncu son zamanlarda ise Tahir'in tam zıddı bir karakterle ekranlarda boy gösteriyor. 'İlk ve Son' dizisinde toksik mi toksik bir karakter olan Cihan'ı canlandırıyor. Tabii Tahir'le Cihan'ın birbirinden apayrı olması dikkatlerden kaçmıyor. X/Twitter'da @burdanyaakk adlı bir kullanıcı, Ulaş Tuna Astepe'nin bu iki rolünü kıyasladı. Bu kıyasa hak veren yorumlar gecikmedi.