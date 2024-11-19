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Ulaş Tuna Astepe'nin Romantik Tahir ve Toksik Cihan Gibi İki Uç Karakteri Canlandırması Kıyaslandı

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Ulaş Tuna Astepe'nin Romantik Tahir ve Toksik Cihan Gibi İki Uç Karakteri Canlandırması Kıyaslandı

yerli dizi dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
19.11.2024 - 15:13

Çoğumuz Ulaş Tuna Astepe'yi Sen Anlat Karadeniz'deki Tahir Kaleli rolüyle tanıdı. Tahir'in deli dolu ama çok seven karakteri izleyenler tarafından çok sevildi. Ünlü oyuncu son zamanlarda ise Tahir'in tam zıddı bir karakterle ekranlarda boy gösteriyor. 'İlk ve Son' dizisinde toksik mi toksik bir karakter olan Cihan'ı canlandırıyor. Tabii Tahir'le Cihan'ın birbirinden apayrı olması dikkatlerden kaçmıyor. X/Twitter'da @burdanyaakk adlı bir kullanıcı, Ulaş Tuna Astepe'nin bu iki rolünü kıyasladı. Bu kıyasa hak veren yorumlar gecikmedi.

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Ulaş Tuna Astepe Türk dizi tarihinin en parlayan yıldızlarından biri. İlk olarak atv'nin Karadayı dizisindeki Orhan karakteriyle ekranlara gelen ünlü oyuncu Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Tahir Kaleli rolüyle geniş kitlelerce tanındı.

Ulaş Tuna Astepe Türk dizi tarihinin en parlayan yıldızlarından biri. İlk olarak atv'nin Karadayı dizisindeki Orhan karakteriyle ekranlara gelen ünlü oyuncu Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Tahir Kaleli rolüyle geniş kitlelerce tanındı.

Son olarak BluTV'nin sevilen dizisi 'İlk ve Son'un ikinci sezonunda Cihan Alaca rolüyle ekranlara geldi. Oynadığı karakterin toksikliği ise herkesin diline dolandı.

Son olarak BluTV'nin sevilen dizisi 'İlk ve Son'un ikinci sezonunda Cihan Alaca rolüyle ekranlara geldi. Oynadığı karakterin toksikliği ise herkesin diline dolandı.

Öyle ki pek çok izleyici Tahir Kaleli'nin romantikliğiyle Cihan Alaca'nın toksikliğini birbiriyle kıyasladı. İşte o paylaşımlardan biriyle karşınızdayız.

Öyle ki pek çok izleyici Tahir Kaleli'nin romantikliğiyle Cihan Alaca'nın toksikliğini birbiriyle kıyasladı. İşte o paylaşımlardan biriyle karşınızdayız.

X/Twitter'da @burdanyaakk adlı bir kullanıcı, Ulaş Tuna Astepe'nin canlandırdığı iki rolünü dizi tarihinin en güzel seven adamı Tahir Kaleli ve dizi tarihinin en toksik adamı Cihan Alaca diye nitelendirdi. Bu nitelemeye sosyal medya kullanıcıları da dahil oldu. Gelin yorumlara birlikte bakalım.

X/Twitter'da @burdanyaakk adlı bir kullanıcı, Ulaş Tuna Astepe'nin canlandırdığı iki rolünü dizi tarihinin en güzel seven adamı Tahir Kaleli ve dizi tarihinin en toksik adamı Cihan Alaca diye nitelendirdi. Bu nitelemeye sosyal medya kullanıcıları da dahil oldu. Gelin yorumlara birlikte bakalım.
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Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli
Sinema Dizi Editörü
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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