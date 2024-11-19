Hazal Kaya En Sevdiği 3 Filmi Anlatmaya Çalışırken İzleyenlerin Resmen Beynini Yaktı

Türk televizyonlarının sevilen oyuncusu Hazal Kaya, Sinemori mikrofonuna sevdiği üç filmi anlattı. Ancak ünlü oyuncunun soruya karşılık verdiği cevaplar izleyenleri yormaya yetti. Cevaplarını dinleyenler ünlü oyuncuyu lafı çok uzattığı konusunda eleştiri yağmuruna tuttu. Bazıları da goygoyunu yaptı. Gelin Kaya'ya gelen yorumlara hep birlikte bakalım.