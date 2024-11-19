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Hazal Kaya En Sevdiği 3 Filmi Anlatmaya Çalışırken İzleyenlerin Resmen Beynini Yaktı

Hazal Kaya En Sevdiği 3 Filmi Anlatmaya Çalışırken İzleyenlerin Resmen Beynini Yaktı

film Hazal Kaya
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
19.11.2024 - 13:07

Türk televizyonlarının sevilen oyuncusu Hazal Kaya, Sinemori mikrofonuna sevdiği üç filmi anlattı. Ancak ünlü oyuncunun soruya karşılık verdiği cevaplar izleyenleri yormaya yetti. Cevaplarını dinleyenler ünlü oyuncuyu lafı çok uzattığı konusunda eleştiri yağmuruna tuttu. Bazıları da goygoyunu yaptı. Gelin Kaya'ya gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

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En son 'Sorgu' dizisiyle ekranlara gelen Hazal Kaya, Sinemori'nin mikrofonuna en sevdiği üç filmi sıraladı.

En son 'Sorgu' dizisiyle ekranlara gelen Hazal Kaya, Sinemori'nin mikrofonuna en sevdiği üç filmi sıraladı.

Ünlü oyuncunun sevdiği filmleri anlatırken lafı çok uzatması ve bambaşka yorumlar yapması izleyenlerin sabrını taşırmaya yetti.

Ünlü oyuncunun sevdiği filmleri anlatırken lafı çok uzatması ve bambaşka yorumlar yapması izleyenlerin sabrını taşırmaya yetti.

Gelin önce Hazal Kaya'nın verdiği cevapları hep birlikte izleyelim:

Ardından sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlara birlikte bakalım:

Ardından sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlara birlikte bakalım:

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7. "1 dakikanın bende bıraktığı sinir"

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10. "Muhabbetin uzunluk"

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