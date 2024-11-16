'İlk ve Son' Dizisinde Cihan'ın Nilüfer'e Kurt Gibi Uluduğu Sahne Goygoycuların Hedefi Oldu

Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin rol aldığı 'İlk ve Son' dizisi her hafta yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Diziyi izleyenler her bölüm hakkındaki yorumlarını sosyal medyada paylaşıyorlar. İşte yine onlardan biriyle karşınızdayız. Dizide Astepe'nin canlandırdığı Cihan'ın kurt gibi uluduğu sahne X/Twitter'da viral oldu. Gelin önce o sahneye, ardından yapılan goygoya hep birlikte bakalım.