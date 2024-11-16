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'İlk ve Son' Dizisinde Cihan'ın Nilüfer'e Kurt Gibi Uluduğu Sahne Goygoycuların Hedefi Oldu

'İlk ve Son' Dizisinde Cihan'ın Nilüfer'e Kurt Gibi Uluduğu Sahne Goygoycuların Hedefi Oldu

dizi BluTV
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
16.11.2024 - 22:54

Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin rol aldığı 'İlk ve Son' dizisi her hafta yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Diziyi izleyenler her bölüm hakkındaki yorumlarını sosyal medyada paylaşıyorlar. İşte yine onlardan biriyle karşınızdayız. Dizide Astepe'nin canlandırdığı Cihan'ın kurt gibi uluduğu sahne X/Twitter'da viral oldu. Gelin önce o sahneye, ardından yapılan goygoya hep birlikte bakalım.

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'İlk ve Son' dizisi ikinci sezonuyla her hafta BluTV'de ekranlara geliyor. Hazal Subaşı ile Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerde olduğu dizi çok izleniyor, bazı sahneleri sosyal medyada çok konuşuluyor.

'İlk ve Son' dizisi ikinci sezonuyla her hafta BluTV'de ekranlara geliyor. Hazal Subaşı ile Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerde olduğu dizi çok izleniyor, bazı sahneleri sosyal medyada çok konuşuluyor.

İşte yine o sahnelerden biriyle karşınızdayız. Dizide Ulaş Tuna Astepe'nin canlandırdığı Cihan karakterinin kurt gibi uluduğu sahne sosyal medyada viral oldu.

İşte yine o sahnelerden biriyle karşınızdayız. Dizide Ulaş Tuna Astepe'nin canlandırdığı Cihan karakterinin kurt gibi uluduğu sahne sosyal medyada viral oldu.

X/Twitter'da @heysudis adlı kullanıcının paylaştığı sahne üç milyondan fazla görüntülenme, pek çok yorum aldı. Gelin önce sahneye, sonra da gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

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