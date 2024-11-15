Mahsun Karaca'nın 'İllegal Hayatlar: Meclis' Filmindeki Seks Kasedi Sahnesi Adeta Viral Oldu
Mahsun Karaca'nın 'İllegal Hayatlar: Meclis' Filmindeki Seks Kasedi Sahnesi Adeta Viral Oldu
Mahsun Karaca'nın İllegal Hayatlar: Meclis' filmi vizyona girdiği andan itibaren çok konuşuluyor. Siyasi göndermelerle dolu film izleyenleri çok güldürüyor. Özellikle filmdeki seks kasedi sahnesi dillerden düşmüyor. Yönetmen Cenk Çelik o sahneyi X/Twitter hesabında da paylaşınca olanlar oldu. Video viral oldu, yorumlar doldu taştı. Gelin hep birlikte o yorumlara bakalım.
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Röportaj Adam adıyla tanıdığımız Mahsun Karaca'nın 'İllegal Hayatlar: Meclis' filmi 1 Kasım Cuma günü vizyona girdi. Film ilkinde olduğu gibi sinemaseverlerden çok büyük ilgi gördü.
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'İllegal Hayatlar: Meclis', Mahsun, Şahin ve Mehmet'in kurduğu LMKP adlı siyasi partinin yanlışlıkla meclise girmesini ve ardından yaşanan trajikomik olayları konu alıyor.
Filmde öyle bir sahne var ki özellike Türk siyasi hayatının en çok gündemine gelen konularından biri olarak ekranlara geliyor. Tabii komik haliyle.
Filmin yönetmeni Cenk Çelik X/Twitter hesabından filmden "Mahsun Başkan internete sızdırılan 45 saniyelik seks kasedi ile ilgili basın açıklaması yapıyor" başlıklı bir kesit paylaştı. Video sosyal medyada viral oldu, pek çok yorum geldi. Gelin yorumlara hep birlikte bakalım.
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