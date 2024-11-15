Mahsun Karaca'nın 'İllegal Hayatlar: Meclis' Filmindeki Seks Kasedi Sahnesi Adeta Viral Oldu

Mahsun Karaca'nın İllegal Hayatlar: Meclis' filmi vizyona girdiği andan itibaren çok konuşuluyor. Siyasi göndermelerle dolu film izleyenleri çok güldürüyor. Özellikle filmdeki seks kasedi sahnesi dillerden düşmüyor. Yönetmen Cenk Çelik o sahneyi X/Twitter hesabında da paylaşınca olanlar oldu. Video viral oldu, yorumlar doldu taştı. Gelin hep birlikte o yorumlara bakalım.