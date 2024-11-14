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Yeşilçam Filmindeki Geçim Derdi Çeken Azrail Sahnesi Goygoycuların Mizahına Alet Oldu

Yeşilçam Filmindeki Geçim Derdi Çeken Azrail Sahnesi Goygoycuların Mizahına Alet Oldu

film Yeşilçam
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
14.11.2024 - 10:18

Yeşilçam filmleri absürt ve fantastik sahneleriyle günümüzde herkesin dikkatini çekiyor. İşte yine onlardan biriyle karşınızdayız. X/Twitter'da Kombucu_adlı bir kullanıcı, 1963'te çekilen 'Cici Can' filminden bir sahne paylaştı. Sahnedeki Azrail replikleri izleyenlerin dalga konusu oldu. Gelin yorumlara hep birlikte bakalım.

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Göksel Arsoy, Huri Zuhal ve Suna Pekuysal'ın başrollerinde oynadığı 'Cic Can' filmi 1963 yılında çekildi. Ancak fantastik komedi türündeki bu film Türk sinema tarihinin kıyısında köşesinde kalan yapımlar arasında yerini aldı.

Göksel Arsoy, Huri Zuhal ve Suna Pekuysal'ın başrollerinde oynadığı 'Cic Can' filmi 1963 yılında çekildi. Ancak fantastik komedi türündeki bu film Türk sinema tarihinin kıyısında köşesinde kalan yapımlar arasında yerini aldı.

Bedri Koraman‘ın Cici Can isimli çizgi romanından uyarlanan filmde Azrail, saf bir delikanlı olan Cicican'ın canını alır. Delikanlı ölürken bile sevgilisini düşünmektedir. Ama öteki dünyaya göçtükten sonra sevgilisinin yüzü aklından silinmiştir. Cicican, sevgilisini bulabilmek için bir huri eşliğinde tekrar dünyaya dönmüştür.

Bedri Koraman‘ın Cici Can isimli çizgi romanından uyarlanan filmde Azrail, saf bir delikanlı olan Cicican'ın canını alır. Delikanlı ölürken bile sevgilisini düşünmektedir. Ama öteki dünyaya göçtükten sonra sevgilisinin yüzü aklından silinmiştir. Cicican, sevgilisini bulabilmek için bir huri eşliğinde tekrar dünyaya dönmüştür.

Böyle bir filmin varlığından eminiz ki çoğunuzun haberi yoktu. X/Twitter'da @Kombucu_ adlı profil paylaşana kadar... X kullanıcısı "Yeşilçam sinemasının hayal gücünü fazla hafife almışız" diyerek 'Cicican'dan bir sahne paylaştı.

Azrail'in sahneleri ve replikleri izleyenlerin dikkatini çekti. Filme birbirinden goygoy dolu yorumlar eksik olmadı.

Azrail'in sahneleri ve replikleri izleyenlerin dikkatini çekti. Filme birbirinden goygoy dolu yorumlar eksik olmadı.

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