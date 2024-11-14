Yeşilçam Filmindeki Geçim Derdi Çeken Azrail Sahnesi Goygoycuların Mizahına Alet Oldu

Yeşilçam filmleri absürt ve fantastik sahneleriyle günümüzde herkesin dikkatini çekiyor. İşte yine onlardan biriyle karşınızdayız. X/Twitter'da Kombucu_adlı bir kullanıcı, 1963'te çekilen 'Cici Can' filminden bir sahne paylaştı. Sahnedeki Azrail replikleri izleyenlerin dalga konusu oldu. Gelin yorumlara hep birlikte bakalım.