Oğuzhan Uğur, 'Kutsal Damacana 5 - Zombi' Filminin Oyuncu Kadrosuna Dahil Oldu

Şafak Sezer'le Ersin Korkut'un yeni filmi 'Kutsal Damacana 5 - Zombi' hazırlıkları sürüyor. 2025 yılının ocak ayında vizyona girmesi beklenen filme yeni oyuncular dahil oluyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre filme konuk oyuncu olarak Oğuzhan Uğur da katılacak. Uğur, bir emniyet amirine hayat verecek. Detaylar içerikte!