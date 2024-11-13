Oğuzhan Uğur, 'Kutsal Damacana 5 - Zombi' Filminin Oyuncu Kadrosuna Dahil Oldu
Oğuzhan Uğur, 'Kutsal Damacana 5 - Zombi' Filminin Oyuncu Kadrosuna Dahil Oldu
Kaynak: https://x.com/birsenaltuntas1/status/...
Şafak Sezer'le Ersin Korkut'un yeni filmi 'Kutsal Damacana 5 - Zombi' hazırlıkları sürüyor. 2025 yılının ocak ayında vizyona girmesi beklenen filme yeni oyuncular dahil oluyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre filme konuk oyuncu olarak Oğuzhan Uğur da katılacak. Uğur, bir emniyet amirine hayat verecek. Detaylar içerikte!
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Serinin ilk filmi 2007'de vizyona giren ve Şafak Sezer ile Ersin Korkut'un başrollerde oynadığı 'Kutsal Damacana 5 - Zombi' için hazırlıklar devam ediyor.
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Beşinci filmde Şafak Sezer 'Papaz Fikret' rolünü canlandırken Ersin Korkut da 'Asım' karakterine hayat veriyor. İkili bu filmde İblis'in dünyaya yaydığı virüs yüzünden oluşan zombi ordusuyla mücadele ediyor.
Önceki aylarda ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'ın 'Kader' rolüyle oyuncu kadrosuna dahil olduğu haberini almıştık. Şimdi de bir başka oyuncu haberiyle karşınızdayız.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Oğuzhan Uğur, 'Kutsal Damacana 5 - Zombi' filminde konuk oyuncu olarak rol alacak. Uğur filmde bir emniyet amirini canlandıracak.
Siz 'Kutsal Damacana 5 - Zombi' filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? 2025 yılının ocak ayında vizyona gireceği söylenen bu filme gidecek misiniz? Yorumlara buyrun...
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