Başrollerinde Damla Sönmez ve Erkan Kolçak Köstendil'in Oynadığı Film Belarus'tan Ödülle Döndü
Başrollerinde Damla Sönmez ve Erkan Kolçak Köstendil'in Oynadığı Film Belarus'tan Ödülle Döndü
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/c...
Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu ve Erkan Kolçak Köstendil'in başrollerde oynadığı 'Tezgah' filmi Belarus'ta bir ödüle layık görüldü. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre film 30. Minsk Uluslararası Film Festivali'nde ödül kazandı. Bir ödül de Rıza Kocaoğlu'na gitti. Komedi ve gerilim türündeki film törende ayakta alkışlandı. Detaylar içerikte!
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Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu ve Erkan Kolçak Köstendil'in başrollerde oynadığı 'Tezgah' filmi Belarus'taki bir törenden ödülle döndü.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre 'Tezgah' 30. Minsk Uluslararası Film Festivali ‘Listapad’inde Seyirci Ödülü kazandı. Ayrıca Rıza Kocaoğlu başarılı performansından dolayı 'Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.
Oyuncu kadrosunda Şinasi Yurtsever'in de olduğu 'Tezgah' komik ve gerilim dolu bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyor.
Film, bir yazar, bir müzisyen ve bir aktris etrafında dönüyor. Eşini mutfak tezgahında en yakın arkadaşıyla aldatırken yakalayan bir ünlünün hikayesini konu alıyor.
Siz 'Tezgah' filmini izlemeyi düşünüyor musunuz? Yorumlara buyrun...
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