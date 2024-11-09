Başrollerinde Damla Sönmez ve Erkan Kolçak Köstendil'in Oynadığı Film Belarus'tan Ödülle Döndü

Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu ve Erkan Kolçak Köstendil'in başrollerde oynadığı 'Tezgah' filmi Belarus'ta bir ödüle layık görüldü. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre film 30. Minsk Uluslararası Film Festivali'nde ödül kazandı. Bir ödül de Rıza Kocaoğlu'na gitti. Komedi ve gerilim türündeki film törende ayakta alkışlandı. Detaylar içerikte!