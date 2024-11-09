Sinem Kobal'la Alp Navruz'un Başrolde Oynadığı Filmin Fragmanı Çok Beğenildi!

Sinem Kobal ve Alp Navruz'un başrollerde oynadığı 'Her Şeyin Başı Merkür' filminden ilk fragman geldi. Kobal'ın bir gazetede astroloji yazarı olan Elif'i canlandırdığı filmin fragmanı çok beğenildi. İzleyenler filmin vizyona girmesini heyecanla beklediklerini belirten yorumlar yaptı. Ayrıca Sinem Kobal'ın yıllar sonra ekranlara geri dönmesine çok sevindiler. Detaylar içerikte!