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Sinem Kobal'la Alp Navruz'un Başrolde Oynadığı Filmin Fragmanı Çok Beğenildi!

Sinem Kobal'la Alp Navruz'un Başrolde Oynadığı Filmin Fragmanı Çok Beğenildi!

Sinema film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
09.11.2024 - 21:17

Sinem Kobal ve Alp Navruz'un başrollerde oynadığı 'Her Şeyin Başı Merkür' filminden ilk fragman geldi. Kobal'ın bir gazetede astroloji yazarı olan Elif'i canlandırdığı filmin fragmanı çok beğenildi. İzleyenler filmin vizyona girmesini heyecanla beklediklerini belirten yorumlar yaptı. Ayrıca Sinem Kobal'ın yıllar sonra ekranlara geri dönmesine çok sevindiler. Detaylar içerikte!

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Sinem Kobal ve Alp Navruz'un başrollerde oynadığı 'Her Şeyin Başı Merkür' adlı filmi 13 Aralık'ta vizyona giriyor.

Sinem Kobal ve Alp Navruz'un başrollerde oynadığı 'Her Şeyin Başı Merkür' adlı filmi 13 Aralık'ta vizyona giriyor.

Ayşe Balıbey’in astrolojik komedi türündeki aynı adlı romanından uyarlanan filmde Sinem Kobal, bir gazetede burç yazarı olarak çalışan gazeteci Elif Akay'ı canlandırıyor.

Ayşe Balıbey’in astrolojik komedi türündeki aynı adlı romanından uyarlanan filmde Sinem Kobal, bir gazetede burç yazarı olarak çalışan gazeteci Elif Akay'ı canlandırıyor.

Uzun bir aradan sonra sinema dünyasına geri dönen Sinem Kobal'ın heyecanla beklenen bu filminden ilk fragman geldi. Gelin önce fragmana, ardından gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

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