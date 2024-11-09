Sinem Kobal'la Alp Navruz'un Başrolde Oynadığı Filmin Fragmanı Çok Beğenildi!
Sinem Kobal'la Alp Navruz'un Başrolde Oynadığı Filmin Fragmanı Çok Beğenildi!
Sinem Kobal ve Alp Navruz'un başrollerde oynadığı 'Her Şeyin Başı Merkür' filminden ilk fragman geldi. Kobal'ın bir gazetede astroloji yazarı olan Elif'i canlandırdığı filmin fragmanı çok beğenildi. İzleyenler filmin vizyona girmesini heyecanla beklediklerini belirten yorumlar yaptı. Ayrıca Sinem Kobal'ın yıllar sonra ekranlara geri dönmesine çok sevindiler. Detaylar içerikte!
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Sinem Kobal ve Alp Navruz'un başrollerde oynadığı 'Her Şeyin Başı Merkür' adlı filmi 13 Aralık'ta vizyona giriyor.
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Ayşe Balıbey’in astrolojik komedi türündeki aynı adlı romanından uyarlanan filmde Sinem Kobal, bir gazetede burç yazarı olarak çalışan gazeteci Elif Akay'ı canlandırıyor.
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