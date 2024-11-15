'Babam ve Oğlum' Oyuncusu Ege Tanman, Filmdeki Babasıyla Gerçek Hayattakinin Ölümünün Benzerliğini Anlattı

Türk sinemasının en dramatik filmlerinden biri hiç kuşkusuz 2005 yılında vizyona giren 'Babam ve Oğlum'. Filmin üzerinden yıllar geçse bile hâlâ çok izleniyor, konuşuluyor. Özellikle küçük Deniz'i canlandıran Ege Tanman'ın oyunculuğu çok dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Ege Tanman Milliyet ile bir röportaj yaptı. Röportajda filmdeki babasıyla gerçek hayattaki babasının ölümünün birbirine ne kadar benzediğini anlattı.