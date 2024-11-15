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'Babam ve Oğlum' Oyuncusu Ege Tanman, Filmdeki Babasıyla Gerçek Hayattakinin Ölümünün Benzerliğini Anlattı

'Babam ve Oğlum' Oyuncusu Ege Tanman, Filmdeki Babasıyla Gerçek Hayattakinin Ölümünün Benzerliğini Anlattı

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
15.11.2024 - 15:09

Türk sinemasının en dramatik filmlerinden biri hiç kuşkusuz 2005 yılında vizyona giren 'Babam ve Oğlum'. Filmin üzerinden yıllar geçse bile hâlâ çok izleniyor, konuşuluyor. Özellikle küçük Deniz'i canlandıran Ege Tanman'ın oyunculuğu çok dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Ege Tanman Milliyet ile bir röportaj yaptı. Röportajda filmdeki babasıyla gerçek hayattaki babasının ölümünün birbirine ne kadar benzediğini anlattı.

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Başrollerinde Çetin Tekindor, Fikret Kuşkan ve Hümeyra'nın oynadığı 2005 yılı yapımı 'Babam ve Oğlum' Türk sinema tarihinin en başarılı filmlerinden biri.

Başrollerinde Çetin Tekindor, Fikret Kuşkan ve Hümeyra'nın oynadığı 2005 yılı yapımı 'Babam ve Oğlum' Türk sinema tarihinin en başarılı filmlerinden biri.

Çağan Irmak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, "Açaydım kollarımı, gitme diyeydim" sahnesiyle bir dönem izleyen herkesi ağlatmış, hâlâ da ağlatmaya devam etmektedir.

Çağan Irmak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, "Açaydım kollarımı, gitme diyeydim" sahnesiyle bir dönem izleyen herkesi ağlatmış, hâlâ da ağlatmaya devam etmektedir.

Üstelik Deniz karakterini canlandıran o zamanların çocuk oyuncusu Ege Tanman'ın sahneleri unutulmazlar arasına girmiştir. Milliyet geçtiğimiz günlerde Ege Tanman ile bir röportaj yaptı.

Üstelik Deniz karakterini canlandıran o zamanların çocuk oyuncusu Ege Tanman'ın sahneleri unutulmazlar arasına girmiştir. Milliyet geçtiğimiz günlerde Ege Tanman ile bir röportaj yaptı.

Tanman röportajda filmdeki babasıyla gerçek hayattaki babasının ölümü arasındaki benzerliği anlatarak izleyenleri şaşırttı. Gelin, genç oyuncunun anlattıklarına hep birlikte kulak verelim.

Siz Ege Tanman'ın filmden yıllar sonra başına gelen bu benzer olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyurun...

Siz Ege Tanman'ın filmden yıllar sonra başına gelen bu benzer olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyurun...

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