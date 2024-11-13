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17 Yıl Aradan Sonra Tekrar Çekilen 'Barda 2' Filminden Bir Fragman Geldi

17 Yıl Aradan Sonra Tekrar Çekilen 'Barda 2' Filminden Bir Fragman Geldi

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
13.11.2024 - 18:13

Gerçek bir hikayeden uyarlanan 'Barda' filminin ikincisi 17 yıl sonra vizyona giriyor. Film, bir barda kutlama yapmak için toplanan bir grup arkadaşın başından geçen korkunç olayları konu alıyor. 'Barda 2' 29 Kasım'da vizyona giriyor. Filmden bir fragman ise bugün paylaşıldı. İşte detaylar...

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Serdar Akar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Barda' filminden tam 17 yıl sonra vizyona girecek olan 'Barda 2' filminden bir fragman geldi.

Serdar Akar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Barda' filminden tam 17 yıl sonra vizyona girecek olan 'Barda 2' filminden bir fragman geldi.

Filmin oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Cem Söküt, Alperen Aldanmaz, Burak Can Doğan, Yalım Danışman, Melisa Berberoğlu, Doğa Yiğit, Melissa Değer, Hilmi Ahıska, Ender Hacımustafaoğlu, Kıvanç Baran Arslan, Alperen Çavdar, Berkan Şal, Fatih Al, Ertan Saban ve Ejder Özkarslıgil yer alıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Cem Söküt, Alperen Aldanmaz, Burak Can Doğan, Yalım Danışman, Melisa Berberoğlu, Doğa Yiğit, Melissa Değer, Hilmi Ahıska, Ender Hacımustafaoğlu, Kıvanç Baran Arslan, Alperen Çavdar, Berkan Şal, Fatih Al, Ertan Saban ve Ejder Özkarslıgil yer alıyor.

29 Kasım'da vizyona girecek film, toplumsal ayrışmanın arttığı bu dönemde bir barda kutlama yapmak için toplanan bir grup arkadaşın başından geçen korkunç olayları konu alıyor.

29 Kasım'da vizyona girecek film, toplumsal ayrışmanın arttığı bu dönemde bir barda kutlama yapmak için toplanan bir grup arkadaşın başından geçen korkunç olayları konu alıyor.

Yönetmen koltuğunda Hande Türkel'in oturduğu 'Barda 2'nin fragmanını buradan izleyebilirsiniz:

Siz fragman hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...

Siz fragman hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...

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