17 Yıl Aradan Sonra Tekrar Çekilen 'Barda 2' Filminden Bir Fragman Geldi
17 Yıl Aradan Sonra Tekrar Çekilen 'Barda 2' Filminden Bir Fragman Geldi
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Serdar Akar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Barda' filminden tam 17 yıl sonra vizyona girecek olan 'Barda 2' filminden bir fragman geldi.
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Filmin oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Cem Söküt, Alperen Aldanmaz, Burak Can Doğan, Yalım Danışman, Melisa Berberoğlu, Doğa Yiğit, Melissa Değer, Hilmi Ahıska, Ender Hacımustafaoğlu, Kıvanç Baran Arslan, Alperen Çavdar, Berkan Şal, Fatih Al, Ertan Saban ve Ejder Özkarslıgil yer alıyor.
29 Kasım'da vizyona girecek film, toplumsal ayrışmanın arttığı bu dönemde bir barda kutlama yapmak için toplanan bir grup arkadaşın başından geçen korkunç olayları konu alıyor.
Yönetmen koltuğunda Hande Türkel'in oturduğu 'Barda 2'nin fragmanını buradan izleyebilirsiniz:
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