17 Yıl Aradan Sonra Tekrar Çekilen 'Barda 2' Filminden Bir Fragman Geldi

Gerçek bir hikayeden uyarlanan 'Barda' filminin ikincisi 17 yıl sonra vizyona giriyor. Film, bir barda kutlama yapmak için toplanan bir grup arkadaşın başından geçen korkunç olayları konu alıyor. 'Barda 2' 29 Kasım'da vizyona giriyor. Filmden bir fragman ise bugün paylaşıldı. İşte detaylar...