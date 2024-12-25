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Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
25.12.2024 - 16:42

Şunu bir kabul edelim, bazı insanlar gerçekten şanssızlar. Öyle ki bu insanlar için üretilmiş bir söz bile var: Çöle düşseler, kutup ayılarıyla karşılaşıp birtakım tatsız olaylar yaşayabilirler diyelim! Bugün de o insanların yerinde olmadığınız için şükretmeye var mısınız?

Gelin bahtsızlıkla çığır açan kişilere bakalım.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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