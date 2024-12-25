Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Şunu bir kabul edelim, bazı insanlar gerçekten şanssızlar. Öyle ki bu insanlar için üretilmiş bir söz bile var: Çöle düşseler, kutup ayılarıyla karşılaşıp birtakım tatsız olaylar yaşayabilirler diyelim! Bugün de o insanların yerinde olmadığınız için şükretmeye var mısınız?
Gelin bahtsızlıkla çığır açan kişilere bakalım.
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"Prizden çektiğim fişin bir kısmı hala orada."
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Gittiği yemeğin yarısı!
Deterjan dökülünce ortaya sanatsal bir görüntü çıkmış.
"Sadece sıcak tavaya dokunmuştum."
Eminiz ki tam da su birikintisinin olduğu yere düşmüştür!
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Aramızda henüz uyanamayanlar olduğunu görüyoruz.
Tavuk paketinden çıkan kurt mu?
Uğraşsan böyle kıramazsın.
"Makarna süzerken süzgecim kırıldı."
"İş arkadaşıma bu hediyeyi almıştım. Aynı gün kovuldu."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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