Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Şunu bir kabul edelim, bazı insanlar gerçekten şanssızlar. Öyle ki bu insanlar için üretilmiş bir söz bile var: Çöle düşseler, kutup ayılarıyla karşılaşıp birtakım tatsız olaylar yaşayabilirler diyelim! Bugün de o insanların yerinde olmadığınız için şükretmeye var mısınız?

Gelin bahtsızlıkla çığır açan kişilere bakalım.

Kaynak