Bir X Kullanıcısı 'How I Met Your Mother'daki Robin'i Savununca Yeni Bir Tartışma Daha Çıktı

How I Met Your Mother dizisindeki Robin karakteri bağımsız ve kararlı duruşu, maceraperestliği, cesareti, zekası ve mizah anlayışıyla HIMYM fanları arasında çok sevilen bir karakterdir. Ancak bu özelliklerinin yanı sıra ondan nefret eden pek çok insan da var. X/Twitter'da @vagabondisco adlı kullanıcı, 'Women in Male Fields' etiketiyle Robin'in görselini paylaştı ve 'Bir annedir bizim için' sözlerini dile getirdi. Kullanıcının paylaşımı 1 milyon üzerinde görüntülenme aldı. Gelin bu akım aracılığıyla Robin tartışmasına hep birlikte bakalım.