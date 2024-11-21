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Bir X Kullanıcısı 'How I Met Your Mother'daki Robin'i Savununca Yeni Bir Tartışma Daha Çıktı

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Bir X Kullanıcısı 'How I Met Your Mother'daki Robin'i Savununca Yeni Bir Tartışma Daha Çıktı

How I Met Your Mother dizi Tiktok
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
21.11.2024 - 10:11

How I Met Your Mother dizisindeki Robin karakteri bağımsız ve kararlı duruşu, maceraperestliği, cesareti, zekası ve mizah anlayışıyla HIMYM fanları arasında çok sevilen bir karakterdir. Ancak bu özelliklerinin yanı sıra ondan nefret eden pek çok insan da var. X/Twitter'da @vagabondisco adlı kullanıcı, 'Women in Male Fields' etiketiyle Robin'in görselini paylaştı ve 'Bir annedir bizim için' sözlerini dile getirdi. Kullanıcının paylaşımı 1 milyon üzerinde görüntülenme aldı. Gelin bu akım aracılığıyla Robin tartışmasına hep birlikte bakalım.

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How I Met Your Mother dizisindeki Robin karakterini hepiniz biliyorsunuzdur. Kanadalı oyuncu Cobie Smulders tarafından canlandırılan karakter dünya çapında adeta bir ikondur.

How I Met Your Mother dizisindeki Robin karakterini hepiniz biliyorsunuzdur. Kanadalı oyuncu Cobie Smulders tarafından canlandırılan karakter dünya çapında adeta bir ikondur.

Bağımsız ve kararlı duruşu, maceraperestliği, cesareti, zekası ve mizah anlayışıyla HIMYM fanları arasında çok sevilen bir karakterdir. Ama bunun yanı sıra bağlanma problemleri yaşaması, evliliğe sıcak bakmaması, silahları sevmesi ve erkeklerle arasının iyi olması nedeniyle bazıları tarafından nefret edilir.

Ve Robin Scherbatsky karakteri bu özellikleriyle her daim sosyal medyanın tartışılan mevzusu olur. İşte o tartışmalardan biriyle yine karşınızdayız.

Ve Robin Scherbatsky karakteri bu özellikleriyle her daim sosyal medyanın tartışılan mevzusu olur. İşte o tartışmalardan biriyle yine karşınızdayız.

X/Twitter'da @vagabondisco adlı kullanıcı, 'Women in Male Fields' etiketiyle Robin'in görselini paylaştı ve "Bir annedir bizim için" sözlerini dile getirdi. Kullanıcının paylaşımı 1 milyon üzerinde görüntülenme aldı.

X/Twitter'da @vagabondisco adlı kullanıcı, 'Women in Male Fields' etiketiyle Robin'in görselini paylaştı ve "Bir annedir bizim için" sözlerini dile getirdi. Kullanıcının paylaşımı 1 milyon üzerinde görüntülenme aldı.
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Bu arada unutmadan söyleyelim 'Women in Male Fields' şu anki sosyal medya trendlerinden bir tanesi. Bu etiketle kadınlar erkeklerle çıkarken yaşadıkları toksik ilişki davranışlarını paylaşıyor ve ardından aynı şekilde davransalardı ne olacağını hicivli olarak soruyorlar.

Bu arada unutmadan söyleyelim 'Women in Male Fields' şu anki sosyal medya trendlerinden bir tanesi. Bu etiketle kadınlar erkeklerle çıkarken yaşadıkları toksik ilişki davranışlarını paylaşıyor ve ardından aynı şekilde davransalardı ne olacağını hicivli olarak soruyorlar.
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Konumuza gelecek olursak, kullanıcının paylaşımına Robin karakteri hakkında pek çok yorum geldi. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.

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Peki siz Robin karakteri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...

Peki siz Robin karakteri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...
twitter.com

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Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli
Sinema Dizi Editörü
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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