Bir Yol Seç 3 Vakte Kadar Seni Ne Beklediğini Söyleyelim!

Sabırsızlıkla beklediğin o haber, nihayet yolda. Belki de günlerdir, haftalardır hatta aylarca süren bir bekleyişin içindeydin. Her sabah ‘bugün olabilir’ diye güne başlayıp, her gece ‘henüz olmadı’ diyerek uyudun. Beklemek kolay değildi, biliyorum. Zaman zaman umudun azaldı, sabrın zorlandı, belirsizlik yorgunluk verdi. Ama kalbinin bir köşesi hep inandı; çünkü içten içe hissettin: Bu geliş, bir dönüm noktası olacak. İşte şimdi, o an yaklaşıyor. Belki bu beklediğin haber bir iş başvurusunun olumlu yanıtı, belki büyük emek verdiğin bir sınavın sonucu, belki de içinden çıkamadığın bir belirsizliği aydınlatacak bir kişinin dönüşü… Ne olursa olsun, bu gelişme sana sadece bir rahatlama değil, aynı zamanda yepyeni bir kapı da aralayacak.