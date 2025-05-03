Bu İlişki İçin Savaşmaya Değer mi?
Aşk arenası, bir savaş alanına dönüştüğünde, bu ilişki için savaşmaya değer mi diye düşünmeye başlarsınız. Bir ilişkide olmanın ne demek olduğunu anlamak için, bir ilişkinin sadece güzel anıları paylaşmak olmadığını kabul etmemiz gerekiyor. İlişkiler, zaman zaman zorlukları ve fırtınaları da içerir. İlişkinizdeki sevgi, saygı ve güven gibi temel değerler hala yerinde mi? Yoksa bu değerler yerini kavgalara, anlaşmazlıklara ve güvensizliğe mi bıraktı?
Bu İlişki İçin Savaşmaya Değer mi?
Haydiiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. İlişkinizdeki en büyük zorluk nedir?
4. Sevgilinle geçirdiğin zamanın kalitesi nasıl?
5. İlişkinde kendini en çok hangi duyguda hissediyorsun?
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6. Daha önce ayrılıp barıştınız mı?
7. İlişkinizdeki en büyük anlaşmazlık konusu nedir?
8. Son olarak ilişki içinde geliştiğini hissediyor musun?
Sen bu ilişki için artık savaşmamalısın!
Sen bu ilişki için sonuna kadar savaşmalısın!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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