Bir Kadın Pilot Eşinin Uçuş Sırasında Yaptığı Küçük Jesti Paylaştı: "Aranızda Oturan Eşime İyi Uçuşlar"

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DC9ygEdtPLQ/
Romantizm, bir ilişkinin temel taşlarından biri. Eşler arasında bu duyguyu canlı tutmanın birçok yolu var. En etkili yollarından biri romantik jestler yapmak. Küçük ama anlamlı eylemler oldukça büyük etkiler yaratabilir. Her ne kadar basit görünseler de, bu jestler eşler arasındaki sevgi ve saygıyı gösterir ve ilişkiyi daha da derinleştirir. Bir kadın tam olarak böyle bir anını paylaştı. O anlar, izleyenlerin de içini ısıttı.
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Bir kadın, pilot eşinin uçuş sırasında kendisine yaptığı mink jesti paylaştı.
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Anons sırasında eşine özel olarak iyi yolculuklar dileyen pilotun o anları izleyenlere "Ne eşler var be!" dedirtti.
İşte anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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