onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Kadın Pilot Eşinin Uçuş Sırasında Yaptığı Küçük Jesti Paylaştı: "Aranızda Oturan Eşime İyi Uçuşlar"

Bir Kadın Pilot Eşinin Uçuş Sırasında Yaptığı Küçük Jesti Paylaştı: "Aranızda Oturan Eşime İyi Uçuşlar"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.12.2024 - 16:30

İçerik Devam Ediyor

Romantizm, bir ilişkinin temel taşlarından biri. Eşler arasında bu duyguyu canlı tutmanın birçok yolu var. En etkili yollarından biri romantik jestler yapmak. Küçük ama anlamlı eylemler oldukça büyük etkiler yaratabilir. Her ne kadar basit görünseler de, bu jestler eşler arasındaki sevgi ve saygıyı gösterir ve ilişkiyi daha da derinleştirir. Bir kadın tam olarak böyle bir anını paylaştı. O anlar, izleyenlerin de içini ısıttı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DC9ygEdtPLQ/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir kadın, pilot eşinin uçuş sırasında kendisine yaptığı mink jesti paylaştı.

Bir kadın, pilot eşinin uçuş sırasında kendisine yaptığı mink jesti paylaştı.

Anons sırasında eşine özel olarak iyi yolculuklar dileyen pilotun o anları izleyenlere "Ne eşler var be!" dedirtti.

Anons sırasında eşine özel olarak iyi yolculuklar dileyen pilotun o anları izleyenlere "Ne eşler var be!" dedirtti.

İşte anlar;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın