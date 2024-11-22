Bu Yeşilçam Testinde Kaçta Kaç Yapacaksın?
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Bu Yeşilçam Testinde Kaçta Kaç Yapacaksın?
Türk sinemasının altın dönemine, Yeşilçam'a ışınlanıyoruz. Kemal Sunal'dan Şener Şen'e ve hatta Adile Naşit'e birbirinden efsane isimlerin en unutulmaz filmleri Yeşilçam döneminde yapıldı. Hepimizin aşina olduğu ve tekrar tekrar izlediği Yeşilçam filmleri için biraz zorlu bir test hazırlayalım dedik. Bakalım bu testte kaçta kaç yapacaksın?
Buyurun testimize...
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1. Kibar Feyzo filminde Feyzo'nun köy meydanına yaptığı abdesthanenin ücreti nedir?
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2. Şaban Oğlu Şaban filminde Şaban'ın tuttuğu gece nöbetinde parola neydi?
3. Mavi Boncuk filminde Emel Sayın'ı geri vermek için istenen fidye ne kadardır?
4. Tarık Akan'ın Hababam Sınıfı filminde canlandırdığı 'Ferit' karakterinin soyadı nedir?
5. Çöpçüler Kralı Apti Şakrak'ın belediyedeki yaka numarası kaçtır?
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6. Hababam Sınıfı Tatilde filminde kızlar Hababam'a nerede randevu vermiştir?
7. Sultan filminde çocukların sokaktan bulup eve almak istediği köpeğin adı nedir?
8. Salak Milyoner filminde define arayan 4 kardeşin en küçüklerinin ismi nedir?
9. Kibar Feyzo filminde Bilo asker dönüşünde Maho Ağa'ya hediye olarak ne getirmiştir?
10. Mavi Boncuk filminde Halit Akçatepe'nin oynadığı karakterin ismi nedir?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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